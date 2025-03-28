Почему у Украины нет собственных ЗАК и ЗРК?

На фоне масштабных налётов на города Украины и возникновения вопроса о необходимости защиты комплексами малого радиуса действия, зенитно-ракетными и зенитно-артиллерийскими, вполне логично, что возник вопрос о том, почему Украина зависима от поставок западных образцов и не за годы независимости не развила производства своих собственных

На фоне масштабных налётов на города Украины и возникновения вопроса о необходимости защиты комплексами малого радиуса действия, зенитно-ракетными и зенитно-артиллерийскими, вполне логично, что возник вопрос о том, почему Украина зависима от поставок западных образцов и не за годы независимости не развила производства своих собственных

фото: ВС ВСУ

Действительно, за современный период независимости у украинских предприятий ВПК было множество интересных проектов ЗРК и ЗАК малой, средней и большой дальности действия. Но, практически ни один из них не был доведён до стадии принятия на вооружение и серийного производства. Причина? Одной из причины было то, что в ряде технологических решений для наших проектов, мы были зависимы от поставок из-за рубежа. Например, в 2016 году КБ "Южное” представило интересный проект на баз БТР-4 - Мобильный комплекс противодействия тактическим БПЛА (МКП БПЛА). Вооружением для такого комплекса должна была стать 35-мм артиллерийская система Oerlikon от Rheinmetall Air Defence и соответствующие переговоры между сторонами велись достаточно успешно, до 2019 года… В 2019-м контакты резко прекратились и проект был отменён. Причины до сих пор неизвестны, или… всё же известны? Дело в том, что в тот же период в 2011 году Украинская компания "Арсенал”, совместно с Rheinmetall Air Defence участвовали в создании ЗРК малого радиуса действия ASGLA, на шасси БТР-80, с вооружением в виде ЗУР 9К38, она же ПЗРК "Игла”, но интеграцией систем от немецкого ЗРК ASRAD-2. В частности, трехкоординатная РЛС обнаружения и сопровождения целей X-Tar 3D. Система имела отличные перспективы, но в 2019 году Rheinmetall Air Defence прекратили сотрудничество. Причина? А вот тут причина уже известна – правительство Ангелы Меркель наложили запрет на сотрудничество Rheinmetall Air Defence с украинскими компаниями в рамках данной разработки. Почему у Украины сейчас нет в наличие батарей собственных ЗАК и ЗРК? Вот один из примеров, кому мы за это должны говорить спасибо, а точнее – Danke, Frau Ribbentrop!

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