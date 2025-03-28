19:45  27 марта
Сырский сообщил, сколько солдат потеряла РФ во время боев на Курщине
00:35  28 марта
Трагедия на Сумщине: в пожаре погибли 3 человека, среди них — 4-летний ребенок
07:23  27 марта
Уклоняющихся от мобилизации мужчин хотят ограничить в правах
UA | RU
UA | RU
Александр Коваленко Военний эксперт info@regionews.ua
28 марта 2025, 01:20

Почему у Украины нет собственных ЗАК и ЗРК?

28 марта 2025, 01:20
Читайте також українською мовою
На фоне масштабных налётов на города Украины и возникновения вопроса о необходимости защиты комплексами малого радиуса действия, зенитно-ракетными и зенитно-артиллерийскими, вполне логично, что возник вопрос о том, почему Украина зависима от поставок западных образцов и не за годы независимости не развила производства своих собственных
На фоне масштабных налётов на города Украины и возникновения вопроса о необходимости защиты комплексами малого радиуса действия, зенитно-ракетными и зенитно-артиллерийскими, вполне логично, что возник вопрос о том, почему Украина зависима от поставок западных образцов и не за годы независимости не развила производства своих собственных
фото: ВС ВСУ
Читайте також
українською мовою

Действительно, за современный период независимости у украинских предприятий ВПК было множество интересных проектов ЗРК и ЗАК малой, средней и большой дальности действия. Но, практически ни один из них не был доведён до стадии принятия на вооружение и серийного производства. Причина? Одной из причины было то, что в ряде технологических решений для наших проектов, мы были зависимы от поставок из-за рубежа.

Например, в 2016 году КБ "Южное” представило интересный проект на баз БТР-4 - Мобильный комплекс противодействия тактическим БПЛА (МКП БПЛА). Вооружением для такого комплекса должна была стать 35-мм артиллерийская система Oerlikon от Rheinmetall Air Defence и соответствующие переговоры между сторонами велись достаточно успешно, до 2019 года… В 2019-м контакты резко прекратились и проект был отменён.

Причины до сих пор неизвестны, или… всё же известны?

Дело в том, что в тот же период в 2011 году Украинская компания "Арсенал”, совместно с Rheinmetall Air Defence участвовали в создании ЗРК малого радиуса действия ASGLA, на шасси БТР-80, с вооружением в виде ЗУР 9К38, она же ПЗРК "Игла”, но интеграцией систем от немецкого ЗРК ASRAD-2. В частности, трехкоординатная РЛС обнаружения и сопровождения целей X-Tar 3D.

Система имела отличные перспективы, но в 2019 году Rheinmetall Air Defence прекратили сотрудничество. Причина? А вот тут причина уже известна – правительство Ангелы Меркель наложили запрет на сотрудничество Rheinmetall Air Defence с украинскими компаниями в рамках данной разработки.

Почему у Украины сейчас нет в наличие батарей собственных ЗАК и ЗРК? Вот один из примеров, кому мы за это должны говорить спасибо, а точнее – Danke, Frau Ribbentrop!

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война ПВО технологии разработка ЗРК
Президент Франции Макрон объяснил, какие гарантии безопасности предоставит Европа Украине
27 марта 2025, 21:34
Сырский сообщил, сколько солдат потеряла РФ во время боев на Курщине
27 марта 2025, 19:45
"Инсайды" нового соглашения между Украиной и США: что предлагает Белый дом
27 марта 2025, 12:22
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
В Боровой Харьковской области оккупанты уничтожили дом культуры
28 марта 2025, 02:25
Не хотел служить после смерти жены: в Житомирской области судили мужчину, который отказался от мобилизации
28 марта 2025, 01:50
В Донецкой области принудительная эвакуация детей: в ОВА назвали список населенных пунктов
28 марта 2025, 00:50
Трагедия на Сумщине: в пожаре погибли 3 человека, среди них — 4-летний ребенок
28 марта 2025, 00:35
Удары дронов по Запорожью: ранен 19-летний парень, повреждены дома
28 марта 2025, 00:15
Дети были сами дома: в Харькове тушили пожар в девятиэтажке
27 марта 2025, 23:45
Три десятка раз россияне ударили по Днепропетровщине: в ОВА показали последствия
27 марта 2025, 23:25
В Харьковской области из-за российского дрона два человека получили ранения
27 марта 2025, 23:17
Предлагают заработок и воруют деньги: украинцев предупредили о новой схеме аферистов
27 марта 2025, 22:47
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
Все публикации »
Валерий Чалый
Александр Коваленко
Митрополит Эпифаний
Все блоги »