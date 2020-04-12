10:12  12 апреля
Обстрелы в ООС: ранены трое украинских военных
12:46  12 апреля
В Киеве коронавирусом уже больны 416 человек – Кличко
14:29  12 апреля
Украинским ученым обещают миллион долларов за вакцину от коронавируса
UA | RU
UA | RU
Александр Хорсуненко
Основатель самой современной школы Английского языка Enjoy English
12 апреля 2020, 12:00 11

О современных реалиях со стороны преподавателя, а не родителя

Читайте також
українською мовою
12 апреля 2020, 12:00 11
Читайте також українською мовою
Я наткнулся уже на 2 случая, когда преподавателей обсуждают и хейтят в социальных сетях.Учительница географии перепутала Океаны, а преподаватель по математике отнимая "30,2 — 2,2", вместо ответа "28", написала на доске "18". Дальше начался треш
Я наткнулся уже на 2 случая, когда преподавателей обсуждают и хейтят в социальных сетях.Учительница географии перепутала Океаны, а преподаватель по математике отнимая "30,2 — 2,2", вместо ответа "28", написала на доске "18". Дальше начался треш

Маты, негатив и ненависть в сторону преподавателей.
Обсуждения в социальных сетях и показ по всем новостям страны.
УЖАС! ТОЛЬКО ПОСМОТРИТЕ НА ЭТО ! ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ОШИБСЯ! КАРАУЛ!
Когда я читал это все, то у меня в глазах пролетала вся жизнь и в голове появилось 1000 вопросов.
Откуда столько ненависти?
Откуда столько неуважения?
И самый главный вопрос : "ГДЕ ВАШЕ ПОНИМАНИЕ!?"

Отмотаем жизнь на 3 недели назад.
Ещё 3 недели назад мог бы кто-то из вас подумать, что всю школу придётся переместить в компьютер?
Могли бы вы подумать, что это вообще реальная история?
Мы постепенно к этому шли, НО все произошло мгновенно и действовать нужно было моментально.

Я преподаю Английский язык.
Я имею опыт в офлайн преподавании и (уже) онлайн преподавании.
Расскажу немного вам об этом со стороны преподавателя, а не родителя. Преподавание онлайн это:

Заменить ребятам учебники на онлайн материалы

Подключить каждого человека к уроку ( это включает в себя: поиск аккаунта, настройка микрофона, камеры, "а у меня это не работает, а вот этого у меня нет")

Разобраться Ху Из Ху ( кто такой "ВанЧоУс228", "Алиса_Bad_girl", "Nikita_F*ck_Y"

Убедиться, что все присутствуют на уроке :
- Я Вас не слышу
- Включи динамики ( пишу ему я )
- А у меня их нет
Вот и поговорили

Разобраться с родителями
Папы в трусах на заднем фоне, бабушки, которые в это время гладят и подсказывают своим внукам, родители, которые смотрят телевизор на диване - это только малая часть историй.

Попугаи и им подобные
Вы бы смогли сосредоточиться, когда попугай подключается к вашей дискуссии и начинает быть самым активным участником беседы?

Братья/сестры, которые кричат, вырывают микрофон и отвлекают своих старших

Ученики, у которых завтрак начинается во время урока и конечный ответ превращается в набор слов из-за того, что хлопья во рту мешают нормально высказаться.
Одноклассники, которым гораздо интереснее узнать, какие хлопья кушает их друг, нежели новую тему урока.

Ученики, у которых занятия проходят в кровати, в пижаме, потому что они ещё не вставали.

Мне продолжать?
Это часть того, с чем мы, преподаватели, сейчас сталкиваемся.
К обычному преподаванию у нас добавляются ещё десятки обязанностей, а для этого мы должны быть программистами, психологами и воспитателями.

Этот пост не для того, чтобы пожаловаться.
Цель этого поста в том, чтобы к преподавателям проявили уважение и вошли в их положение.
В том, чтобы в этот непростой период мы объединялись, а не искали какие-то изъяны.
Преподаватели и родители работают над общим проектом.
Они работают над будущим детей.

Я снимаю шляпу перед каждым преподавателем, который несмотря ни на что продолжает делать вклад в наше будущее - в наших детей.

Всем здоровья !


Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
12 апреля 2020, 13:46
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07
ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
09 апреля 2020, 18:33
Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
08 апреля 2020, 17:53
Все строительные проекты министра Чернышова провалились. Стали известны детали
05 апреля 2020, 12:02
В Черновцах убили криминального авторитета по прозвищу "Пача"
05 апреля 2020, 12:52
Последние Популярные
Александр Хорсуненко
Ирина Федоляк
Инна Усачева
Все блоги »
Уроки сделаны, а знаний нет. Как украинские школьники учатся на карантине
10 апреля 2020, 12:10
Черкасская область: кто контролирует 80% автовокзалов региона
09 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Все видео »
Ахметов Ринат
Куратор по борьбе с COVID-19 в Ивано-Франковской, Львовской, Донецкой и Луганской областях
Косюк Юрий
Куратор Винницкой и Черкасской областей по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »