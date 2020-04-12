О современных реалиях со стороны преподавателя, а не родителя

Я наткнулся уже на 2 случая, когда преподавателей обсуждают и хейтят в социальных сетях.Учительница географии перепутала Океаны, а преподаватель по математике отнимая "30,2 — 2,2", вместо ответа "28", написала на доске "18". Дальше начался треш

Я наткнулся уже на 2 случая, когда преподавателей обсуждают и хейтят в социальных сетях.Учительница географии перепутала Океаны, а преподаватель по математике отнимая "30,2 — 2,2", вместо ответа "28", написала на доске "18". Дальше начался треш

Маты, негатив и ненависть в сторону преподавателей.

Обсуждения в социальных сетях и показ по всем новостям страны.

УЖАС! ТОЛЬКО ПОСМОТРИТЕ НА ЭТО ! ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ОШИБСЯ! КАРАУЛ!

Когда я читал это все, то у меня в глазах пролетала вся жизнь и в голове появилось 1000 вопросов.

Откуда столько ненависти?

Откуда столько неуважения?

И самый главный вопрос : "ГДЕ ВАШЕ ПОНИМАНИЕ!?"

Отмотаем жизнь на 3 недели назад.

Ещё 3 недели назад мог бы кто-то из вас подумать, что всю школу придётся переместить в компьютер?

Могли бы вы подумать, что это вообще реальная история?

Мы постепенно к этому шли, НО все произошло мгновенно и действовать нужно было моментально.

Я преподаю Английский язык.

Я имею опыт в офлайн преподавании и (уже) онлайн преподавании.

Расскажу немного вам об этом со стороны преподавателя, а не родителя. Преподавание онлайн это:

Заменить ребятам учебники на онлайн материалы

Подключить каждого человека к уроку ( это включает в себя: поиск аккаунта, настройка микрофона, камеры, "а у меня это не работает, а вот этого у меня нет")

Разобраться Ху Из Ху ( кто такой "ВанЧоУс228", "Алиса_Bad_girl", "Nikita_F*ck_Y"

Убедиться, что все присутствуют на уроке :

- Я Вас не слышу

- Включи динамики ( пишу ему я )

- А у меня их нет

Вот и поговорили

Разобраться с родителями

Папы в трусах на заднем фоне, бабушки, которые в это время гладят и подсказывают своим внукам, родители, которые смотрят телевизор на диване - это только малая часть историй.

Попугаи и им подобные

Вы бы смогли сосредоточиться, когда попугай подключается к вашей дискуссии и начинает быть самым активным участником беседы?

Братья/сестры, которые кричат, вырывают микрофон и отвлекают своих старших

Ученики, у которых завтрак начинается во время урока и конечный ответ превращается в набор слов из-за того, что хлопья во рту мешают нормально высказаться.

Одноклассники, которым гораздо интереснее узнать, какие хлопья кушает их друг, нежели новую тему урока.

Ученики, у которых занятия проходят в кровати, в пижаме, потому что они ещё не вставали.

Мне продолжать?

Это часть того, с чем мы, преподаватели, сейчас сталкиваемся.

К обычному преподаванию у нас добавляются ещё десятки обязанностей, а для этого мы должны быть программистами, психологами и воспитателями.

Этот пост не для того, чтобы пожаловаться.

Цель этого поста в том, чтобы к преподавателям проявили уважение и вошли в их положение.

В том, чтобы в этот непростой период мы объединялись, а не искали какие-то изъяны.

Преподаватели и родители работают над общим проектом.

Они работают над будущим детей.

Я снимаю шляпу перед каждым преподавателем, который несмотря ни на что продолжает делать вклад в наше будущее - в наших детей.

Всем здоровья !