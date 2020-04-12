О современных реалиях со стороны преподавателя, а не родителя
Маты, негатив и ненависть в сторону преподавателей.
Обсуждения в социальных сетях и показ по всем новостям страны.
УЖАС! ТОЛЬКО ПОСМОТРИТЕ НА ЭТО ! ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ОШИБСЯ! КАРАУЛ!
Когда я читал это все, то у меня в глазах пролетала вся жизнь и в голове появилось 1000 вопросов.
Откуда столько ненависти?
Откуда столько неуважения?
И самый главный вопрос : "ГДЕ ВАШЕ ПОНИМАНИЕ!?"
Отмотаем жизнь на 3 недели назад.
Ещё 3 недели назад мог бы кто-то из вас подумать, что всю школу придётся переместить в компьютер?
Могли бы вы подумать, что это вообще реальная история?
Мы постепенно к этому шли, НО все произошло мгновенно и действовать нужно было моментально.
Я преподаю Английский язык.
Я имею опыт в офлайн преподавании и (уже) онлайн преподавании.
Расскажу немного вам об этом со стороны преподавателя, а не родителя. Преподавание онлайн это:
Заменить ребятам учебники на онлайн материалы
Подключить каждого человека к уроку ( это включает в себя: поиск аккаунта, настройка микрофона, камеры, "а у меня это не работает, а вот этого у меня нет")
Разобраться Ху Из Ху ( кто такой "ВанЧоУс228", "Алиса_Bad_girl", "Nikita_F*ck_Y"
Убедиться, что все присутствуют на уроке :
- Я Вас не слышу
- Включи динамики ( пишу ему я )
- А у меня их нет
Вот и поговорили
Разобраться с родителями
Папы в трусах на заднем фоне, бабушки, которые в это время гладят и подсказывают своим внукам, родители, которые смотрят телевизор на диване - это только малая часть историй.
Попугаи и им подобные
Вы бы смогли сосредоточиться, когда попугай подключается к вашей дискуссии и начинает быть самым активным участником беседы?
Братья/сестры, которые кричат, вырывают микрофон и отвлекают своих старших
Ученики, у которых завтрак начинается во время урока и конечный ответ превращается в набор слов из-за того, что хлопья во рту мешают нормально высказаться.
Одноклассники, которым гораздо интереснее узнать, какие хлопья кушает их друг, нежели новую тему урока.
Ученики, у которых занятия проходят в кровати, в пижаме, потому что они ещё не вставали.
Мне продолжать?
Это часть того, с чем мы, преподаватели, сейчас сталкиваемся.
К обычному преподаванию у нас добавляются ещё десятки обязанностей, а для этого мы должны быть программистами, психологами и воспитателями.
Этот пост не для того, чтобы пожаловаться.
Цель этого поста в том, чтобы к преподавателям проявили уважение и вошли в их положение.
В том, чтобы в этот непростой период мы объединялись, а не искали какие-то изъяны.
Преподаватели и родители работают над общим проектом.
Они работают над будущим детей.
Я снимаю шляпу перед каждым преподавателем, который несмотря ни на что продолжает делать вклад в наше будущее - в наших детей.
Всем здоровья !
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