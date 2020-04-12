Про сучасні реалії з боку викладача, а не батьків

Я натрапив уже на 2 випадки, коли викладачів обговорюють та хейтят в соціальних мережах. Вчителька географії переплутала Океани, а викладач з математики віднімаючи "30,2 — 2,2", замість відповіді "28", написала на дошці "18". Далі почався треш

Я натрапив уже на 2 випадки, коли викладачів обговорюють та хейтят в соціальних мережах. Вчителька географії переплутала Океани, а викладач з математики віднімаючи "30,2 — 2,2", замість відповіді "28", написала на дошці "18". Далі почався треш

Матюки, негатив та ненависть в бік викладачів.

Обговорення в соціальних мережах і показ у всіх новинах країни.

ЖАХ! ТІЛЬКИ ПОДИВІТЬСЯ НА ЦЕ ! ВИКЛАДАЧ ПОМИЛИВСЯ! КАРАУЛ!

Коли я читав це все, то у мене в очах пролітало все життя і в голові з'явилося 1000 запитань.

Звідки стільки ненависті?

Звідки стільки неповаги?

І найголовніше питання : "ДЕ ВАШЕ РОЗУМІННЯ!?"

Відмотаємо життя на 3 тижні назад.

Ще 3 тижні тому міг би хтось з вас подумати, що всю школу доведеться перемістити в комп'ютер?

Могли б ви подумати, що це взагалі реальна історія?

Ми поступово до цього йшли, АЛЕ все сталося миттєво і діяти потрібно було негайно.

Я викладаю Англійську мову.

Я маю досвід в офлайн викладанні і (вже) онлайн викладанні.

Трохи розповім вам про це з боку викладача, а не батька. Викладання онлайн це:

Замінити дітям підручники на онлайн матеріали

Під'єднати кожну людину до уроку (це вкючає в себе: пошук акаунта, настроювання мікрофона, камери, "а у мене це не працює, а от цього в мене немає")

Розібратися Ху Із Ху (хто такий "ВанЧоУс228", "Алиса_Bad_girl", "Nikita_F*ck_Y"

Переконатися, що всі присутні на уроці :

- Я Вас не чую

- Включи динаміки (пишу йому я)

- А у мене їх немає

Ось і поговорили

Розібратися з батьками

Татусі в трусах на задньому фоні, бабусі, які в цей час гладять і підказують своїм онукам, батьки, які дивляться телевізор на дивані - це тільки мала частина історій.

Папуги і їм подібні

Ви б змогли зосередитися, коли папуга підключається до вашої дискусії і починає бути найактивнішим учасником бесіди?

Брати/сестри, які кричать, виривають мікрофон і відволікають своїх старших

Учні, у яких сніданок починається під час уроку і кінцева відповідь перетворюється в набір слів через те, що пластівці в роті заважають нормально висловитися.

Однокласники, яким набагато цікавіше дізнатися, які пластівці їсть їх друг, ніж нову тему уроку.

Учні, у яких заняття проходять в ліжку, в піжамі, тому що вони ще не вставали.

Мені продовжувати?

Це частина того, з чим ми, викладачі, зараз стикаємося.

До звичайного викладання у нас додаються ще десятки обов'язків, а для цього ми повинні бути програмістами, психологами та вихователями.

Цей пост не для того, щоб поскаржитися.

Мета цього посту в тому, щоб до викладачів проявили повагу і увійшли в їхнє становище.

У тому, щоб у цей непростий період ми об'єднувалися, а не шукали якісь вади.

Викладачі та батьки працюють над спільним проєктом.

Вони працюють над майбутнім дітей.

Я знімаю капелюх перед кожним викладачем, який незважаючи ні на що продовжує робити внесок у наше майбутнє - в наших дітей.

Всім здоров'я !