Итоги года пандемии. На что в Одессе тратились коронавирусные деньги

Судя по декларациям одесских медицинских чиновников, 2020 год, когда в связи с пандемией весь мир экономил, а бизнес сводил концы с концами, стал для таких госслужащих особенно прибыльным

Судя по декларациям одесских медицинских чиновников, 2020 год, когда в связи с пандемией весь мир экономил, а бизнес сводил концы с концами, стал для таких госслужащих особенно прибыльным

focus.ua

27 мая мэр Одессы Геннадий Труханов во время своего отчета за прошлый год сообщил, что на медицину в 2020 году из городской казны было выделено почти 500 миллионов гривен, что составляет 5% от годового бюджета города. Рекордные траты на одесскую медицину спровоцировала, безусловно, пандемия COVID-19. И то, на что пошла часть коронавирусных средств, анализировал RegioNews.

Как осваивались "ковидные" деньги

Из немалой суммы, выделенной на борьбу с COVID-19 на Одесчине, далеко не все было потрачено на средства защиты, лекарства, кислород и аппараты ИВЛ. Изрядная часть суммы пошла на потребности, которые во время пандемии не кажутся первоочередными.

Например, одесситы долго обсуждали срочность в закупках мебели инфекционной больницей. Медучреждение, согласно данным Prozorro, приобрело мебели и инвентаря почти на 6 млн грн. Закупку провели через две недели после объявления карантина в марте 2020-го.

Главврач городской инфекционной больницы Светлана Лаврюкова тогда объяснила, что мебель нужна для нового отделения, в котором буду лечиться дети. Но оставила без комментариев цены, которые оказались выше рыночных. Например, табличка на дверь стоила более тысячи гривен, а таких понадобилось 65 штук. Обеденные стулья приобрели за 3,5 тысячи, напротив же медицинской тумбы в ведомости стоит цифра в 15 575 грн, хотя на OLX такие можно найти за 5 тысяч гривен.

Кроме того, как оказалось, в Одессе очень часто госпитализировали тех больных, чье состояние вполне позволяло лечиться амбулаторно. Врачи настаивали на госпитализации, даже если у пациента диагностировали протекание коронавируса в бессимптомной или легкой форме. Зато по бумагам "клиента" проводили как тяжелобольного, нуждающегося в интенсивной терапии, а потом еще и затягивали с выпиской.

Дело в том, что на лечение больных от Национальной службы здоровья (НСЗУ) выделяются значительные суммы, которые считаются по сложной формуле, зависящей от загрузки больничных коек и других переменных. Прибывшая комиссия Минздрава постановила, что четверть всех пациентов инфекционной больницы могли бы лечиться дома… В то время, как реальные больные могли долго ждать, пока для них освободится так называемое койко-место.

Также условия пандемии позволили департаменту здравоохранения горсовета проводить закупки, которые раньше вели непосредственно больницы. Так, недавно было решено самостоятельно провести тендер на покупку аппарата рентгена. Закупку осуществили без конкурса по "ковидной процедуре" за четыре миллиона гривен.

В целом за прошедший год очень часто бюджетные деньги тратились на нужды достаточно странных учреждений. Как, например, таинственное КП "Одесский городской центр здоровья". Закупка канцелярии, оплата коммунальных услуг, ремонт оргтехники для этого КП потянули на 2,5 млн грн. В реальности данное учреждение даже не обозначено на городском официальном сайте и занимает лишь один кабинет в новой мэрии, где находится весь департамент. Все что говорит об активности центра – страница в Facebook с редкими постами о заболеваниях и советами, куда обращаться при кашле.

Как живется медицинским чиновникам в условиях пандемии

Несмотря на все трудности, с которыми столкнулась украинская медицина из-за пандемии коронавируса, медицинские чиновники Одессы, как показывают их декларации, материально чувствуют себя вполне уверенно.

Больше других одесских медиков за прошлый год заработала директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко. Она - опытный чиновник, которая проработала главой горздрава во времена мэрства Эдуарда Гурвица, затем вернулась на работу в родной медуниверситет, а три года назад пополнила команду уже нынешнего городского головы Геннадия Труханова. Согласно декларации, она заработала за 2020-й почти вдвое больше, чем даже мэр Труханов - более 563 тыс. грн. И это только официальная заработная плата.

Среди имущества у Елены Якименко три квартиры в центре города, общей площадью - под 230 кв. м., два частных дома в черте Одессы, каждый - по 150 "квадратов", четыре земельных участка в городе и один - в Затоке, где Якименко строит очередной дом. Паркинг и два гаража теряются на фоне другой недвижимости, а вот новый дом, купленный в 2020-м, в декларации сразу бросается в глаза. Глава горздрава приобрела его в элитном районе у моря. Площадь небольшая – 72 "квадрата", также чиновница указала, что купила его всего за 7 тыс. долларов.

В реальности же за такие деньги в Приморском районе можно приобрести разве что гараж для лодок. Новый дом, видимо, будет летней резиденцией, но, чтобы не тесниться в нем зимой, Якименко строит на одном из участков новый особняк – площадью в 300 кв. м. Там она с мужем, который также работает на госслужбе – в таможне, должны чувствовать себя комфортно.

Кстати, отложенные суммы в семье за время коронавируса также выросли: за год активы увеличились на 62 тыс. долларов, и теперь в сейфе главного медика Одессы лежит эквивалент 240 тыс. долларов.

Несколько скромнее живет директор Одесской инфекционной больницы Светлана Лаврюкова. На ее учреждение приходится до 30% всех расходов по борьбе с коронавирусом. Согласно ее декларации, доходы директора инфекционки выросли за 2020 год очень солидно. Так, ее сбережения увеличились с 200 тыс. до 740 тыс., а доходы втрое — до миллиона гривен за год.

При этом муж Лаврюковой - бывший главврач санатория "Молдова" Анатолий Лаврюков - внес в декларацию за весь прошлый год только 50 тысяч гривен пенсии и 500 долларов, отложенных на черный день. Впрочем, после приключений, пережитых Лаврюковым более десяти лет назад, когда МВД Одесчины подозревало главврача в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, и даже объявляло в розыск, предупреждая, что подозреваемый может пользоваться накладными усами и париком, неудивительно, что он предпочитает спокойно жить на пенсии.