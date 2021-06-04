Підсумки року пандемії. На що в Одесі витрачалися коронавірусні гроші

Судячи з декларацій одеських медичних чиновників, 2020 рік, коли у зв'язку з пандемією весь світ економив, а бізнес зводив кінці з кінцями, став для таких держслужбовців особливо прибутковим

Судячи з декларацій одеських медичних чиновників, 2020 рік, коли у зв'язку з пандемією весь світ економив, а бізнес зводив кінці з кінцями, став для таких держслужбовців особливо прибутковим

focus.ua

27 травня мер Одеси Геннадій Труханов під час свого звіту за минулий рік повідомив, що на медицину в 2020 році з міської скарбниці було виділено майже 500 мільйонів гривень, що становить 5% від річного бюджету міста. Рекордні витрати на Одеську медицину спровокувала, безумовно, пандемія COVID-19. І те, на що пішла частина коронавірусних засобів, аналізував RegioNews.

Як освоювалися" ковидні " гроші

З чималої суми, виділеної на боротьбу з COVID-19 На Одещині, далеко не все було витрачено на засоби захисту, ліки, кисень і апарати ШВЛ. Неабияка частина суми пішла на потреби, які під час пандемії не здаються першочерговими.

Наприклад, одесити довго обговорювали терміновість у закупівлях меблів інфекційною лікарнею. Медзаклад, згідно з даними Prozorro, придбав меблів та інвентарю майже на 6 млн грн. Закупівлю провели через два тижні після оголошення карантину в березні 2020-го.

Головлікар міської інфекційної лікарні Світлана Лаврюкова тоді пояснила, що меблі потрібні для нового відділення, в якому буду лікуватися діти. Але залишила без коментарів ціни, які виявилися вище ринкових. Наприклад, табличка на двері коштувала понад тисячу гривень, а таких знадобилося 65 штук. Обідні стільці придбали за 3,5 тисячі, навпаки ж медичної тумби у відомості коштує цифра в 15 575 грн, хоча на OLX такі можна знайти за 5 тисяч гривень.

Крім того, як виявилося, в Одесі дуже часто госпіталізували тих хворих, чий стан цілком дозволяв лікуватися амбулаторно. Лікарі наполягали на госпіталізації, навіть якщо у пацієнта діагностували протікання коронавірусу в безсимптомній або легкій формі. Зате по паперах "клієнта" проводили як тяжкохворого, що потребує інтенсивної терапії, а потім ще й затягували з випискою.

Справа в тому, що на лікування хворих від Національної служби здоров'я (НСЗУ) виділяються значні суми, які вважаються за складною формулою, що залежить від завантаження лікарняних ліжок та інших змінних. Прибула комісія МОЗ постановила, що чверть всіх пацієнтів інфекційної лікарні могли б лікуватися вдома... в той час, як реальні хворі могли довго чекати, поки для них звільниться так зване ліжко-місце.

Також умови пандемії дозволили департаменту охорони здоров'я міськради проводити закупівлі, які раніше вели безпосередньо лікарні. Так, нещодавно було вирішено самостійно провести тендер на покупку апарату рентгена. Закупівлю здійснили без конкурсу за "ковидною процедурою" за чотири мільйони гривень.

В цілому за минулий рік дуже часто бюджетні гроші витрачалися на потреби досить дивних установ. Як, наприклад, таємниче КП"Одеський міський центр здоров'я". Закупівля канцелярії, оплата комунальних послуг, ремонт оргтехніки для цього КП потягнули на 2,5 млн грн. В реальності дана установа навіть не позначена на міському офіційному сайті і займає лише один кабінет в новій мерії, де знаходиться весь департамент. Все що говорить про активність центру - сторінка в Facebook з рідкісними постами про захворювання і порадами, куди звертатися при кашлі.

Як живеться медичним чиновникам в умовах пандемії

Незважаючи на всі труднощі, з якими зіткнулася українська медицина через пандемію коронавірусу, медичні чиновники Одеси, як показують їхні декларації, матеріально відчувають себе цілком впевнено.

Більше за інших одеських медиків за минулий рік заробила директор Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Олена Якименко. Вона - досвідчений чиновник, яка пропрацювала головою міського департаменту охорони здоров'я за часів мерства Едуарда Гурвіца, потім повернулася на роботу до рідного медуніверситету, а три роки тому поповнила команду вже нинішнього міського голови Геннадія Труханова. Згідно з декларацією, вона заробила за 2020-й майже вдвічі більше, ніж навіть мер Труханов - понад 563 тис.грн. І це тільки офіційна заробітна плата.

Серед майна у Олени Якименко три квартири в центрі міста, загальною площею - під 230 кв.м., два приватних будинки в межах Одеси, кожен - по 150 "квадратів", чотири земельні ділянки в місті і один - в Затоці, де Якименко будує черговий будинок. Паркінг і два гаражі губляться на тлі іншої нерухомості, а ось новий будинок, куплений в 2020-му, в декларації відразу впадає в очі. Чиновниця придбала його в елітному районі біля моря. Площа невелика-72 "квадрати", також чиновниця вказала, що купила його всього за 7 тис.доларів.

В реальності ж за такі гроші в Приморському районі можна придбати хіба що гараж для човнів. Новий будинок, мабуть, буде літньою резиденцією, але, щоб не тіснитися в ньому взимку, Якименко будує на одній з ділянок новий особняк – площею в 300 кв.м. Там вона з чоловіком, який також працює на держслужбі – в митниці, повинні відчувати себе комфортно.

До речі, відкладені суми в сім'ї за час коронавірусу також зросли: за рік активи збільшилися на 62 тис.доларів, і тепер у сейфі головного медика Одеси лежить еквівалент 240 тис. доларів.

Дещо скромніше живе директор Одеської інфекційної лікарні Світлана Лаврюкова. На її установу припадає до 30% всіх витрат по боротьбі з коронавірусом. Згідно її декларацією, доходи директора інфекціонки зросли за 2020 рік дуже солідно. Так, її заощадження збільшилися з 200 тис.до 740 тис., а доходи втричі - до мільйона гривень за рік.

При цьому чоловік Лаврюкової - колишній головлікар санаторію "Молдова" Анатолій Лаврюков - вніс до декларації за весь минулий рік тільки 50 тисяч гривень пенсії і 500 доларів, відкладених на чорний день. Втім, після пригод, пережитих Лаврюковим більше десяти років тому, коли МВС Одещини підозрювало головлікаря у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, і навіть оголошувало в розшук, попереджаючи, що підозрюваний може користуватися накладними вусами і перукою, не дивно, що він вважає за краще спокійно жити на пенсії.