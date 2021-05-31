Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной

​​​​​​​Пока активную избирательную кампанию ведут лишь двое претендентов – и.о. мэра Игорь Терехов и бывший городской голова Михаил Добкин, но попытки Терехова зайти на электоральное поле Добкина играют с временным мэром злую шутку

​​​​​​​Пока активную избирательную кампанию ведут лишь двое претендентов – и.о. мэра Игорь Терехов и бывший городской голова Михаил Добкин, но попытки Терехова зайти на электоральное поле Добкина играют с временным мэром злую шутку

Избирательная гонка по досрочным выборам городского головы Харькова, назначенным Верховной Радой после смерти мэра Геннадия Кернеса на 31 октября 2021 года, официально стартует только с началом осени. Однако неофициально, она уже активно ведется с весны и имеет все шансы перейти в жаркое лето во всех смыслах слова.

Стартовые позиции

Итак, в грядущую мэрскую гонку практически вступили как минимум два потенциальных и при этом основных кандидата – нынешний секретарь Харьковского горсовета и временно исполняющий обязанности градоначальника Игорь Терехов и бывший харьковский мэр Михаил Добкин. По крайней мере, об этом свидетельствуют билборды с их лицами и раздаваемые на улицах газеты "Успешный Харьков" (созвучно названию партии с крупнейшей фракцией горсовета "Блок Кернеса – Успешный Харьков", только почему-то без первого словосочетания "Блок Кернеса") и "Время Добкина".

Правда, есть еще рекламные щиты третьего – Андрея Лесика, являющегося депутатом Харьковского горсовета от ОПЗЖ из партийного крыла Виктора Медведчука, но его текущие мэрские рейтинги, мягко говоря, не выходят за пределы статистической погрешности. А вот нардеп из парламентской фракции ОПЗЖ Александр Фельдман, выдвигаемый этой партией в мэры Харькова на выборах-2020 и занявший на них почетное второе место, пока начинать новую предвыборную кампанию явно не спешит.

Такую же выжидательную позицию на сегодняшний момент занимает и его коллега по Верховной Раде, внефракционная Юлия Светличная, хотя во всех свежих соцопросах по харьковским выборам она входит в тройку лидеров. Отдельную интригу сохраняют две самые популярные в общеукраинском разрезе партии – действующего главы государства Владимира Зеленского "Слуга народа" и "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко. У "СН", по сути, нет на сегодняшний момент соответствующей фигуры, более-менее популярной для харьковчан. К тому же у харьковских "слуг" имеет место быть внутренняя борьба за главенство в местной партячейке, исходящая из Киева от нескольких внутрипартийных центров влияния. А с "ЕС" вообще особый случай: там ищут "единого кандидата от демократических сил". По крайней мере, в начале мая инициировала подобный объединительный процесс именно "Евросолидарность", но в конце месяца было лишь объявлено о старте таких обсуждений.

"Мы работаем, заседания проходят в формате личной встречи. Где - пока не скажу, держим это в тайне до оглашения результатов, дату пока назвать не могу. Всего 11 политических партий: есть парламентские, есть разные. Чтобы согласовать единую позицию, нужно время", - заявил модератор подобных встреч и один из былых координаторов харьковского Евромайдана Борис Редин.

То есть на данный момент известно лишь о том, что в консультациях о едином кандидате принимают участие, помимо "ЕС", представители "Батьківщини", "Голоса", "Громадянської позиції", "Демсокири", "Нацкорпуса", "Правого сектора" "Свободы", "УДАРа", а также локальной политсилы экс-главы Харьковской ОГА Игоря Балуты "Акцент" и "Блока Светличной "Разом". Плюс обсуждается некий меморандум о стратегическом партнерстве и взаимодействии. Опять же, без лишних подробностей.

Хаотические движения

Зато единственный потенциальный кандидат в мэры Харькова, обладающий для своей кампании полноценным админресурсом, - это, безусловно, и.о. харьковского градоначальника Игорь Терехов. И он таким своим преимуществом пользуется на все 100%, камуфлируя собственные де-факто встречи с избирателями по всему городу, причем задолго до официального старта выборов-2021, под текущую деятельность на нынешней должности де-юре. Но иногда такая усиленная "работа в поле" заканчивается конфузами, а то и инцидентами, как это случилось 13 мая на харьковском проспекте Юбилейном.

Тогда на встрече Терехова с жителями Салтовского жилмассива журналист RegioNews Илья Колтунов попытался было задать и.о. мэра Харькова прозаический вопрос о том, как он собирается увековечивать память Кернеса, и почему до сих пор ничего для этого не было сделано. Но вместо ответа Терехов повернулся к журналисту спиной и начал убегать, а его охранники стали вести себя агрессивно: пытались выхватить из рук Колтунова микрофон, толкали его, угрожали и едва не повалили на землю.

В итоге данный инцидент привлек внимание парламентского комитета по вопросам свободы слова, в свою очередь Нацполиция по данному факту таки возбудила уголовное производство по части 1 статьи 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. И это несмотря на глубокие связи Терехова со своим бывшим шефом по работе в Харьковской облгосадминистрации, нынешним главой МВД Арсеном Аваковым.

Вместе с тем Терехов продолжает активно пиариться буквально по любому поводу и без – даже на сугубо профессиональных праздниках, не говоря уже о Пасхе или 9 мая, во время футбольных матчей либо велопробегов и прочих массовых мероприятиях (чреватых, между прочим, прямыми эпидемиологическими последствиями в эпоху коронавирусной пандемии, где Харьков и область продолжают оставаться в антилидерах COVID-статистики). То есть рекламирует себя Терехов абсолютно на всем и практически в режиме онлайн, правда, делает это весьма хаотично и совершенно бессистемно. Но, как говориться, ни дня без строчки - как в харьковских СМИ, многие из которых всецело ориентируются на мэрию Харькова, так и в общенациональных медиа, подконтрольных столичным политическим союзникам секретаря Харьковского горсовета.

А вот что более чем очевидно, так это превалирование в текущей риторике Терехова настоящих пророссийских нарративов и всяческих аналогичных посылов. Что особенно проявилось во время последнего празднования 9 мая, его непрекращающихся попыток вернуть проспекту Григоренко в Харькове имя маршала Жукова или громких обещаний и.о. мэра защитить в городе региональный статус русского языка, недавно отмененный судом.

Одним словом, наблюдается четкое движение Терехова в сторону электората не только своего главного конкурента Добкина, но и ОПЗЖ, а также "Партии Шария", имеющей в Харьковском горсовете собственную фракцию и демонстрирующей там свою оппозиционность к протереховской коалиции, куда вместе с "Блоком Кернеса – Успешный Харьков" входят злейшие, казалось бы, враги - "Евросолидарность" и ОПЗЖ. Впрочем, все подобные потуги временного харьковского градоначальника окучить пророссийских избирателей сыграли с ним злую шутку чисто политтехнологически, когда из-за этого отсутствует рост предвыборного рейтинга самого Терехова.

При этом благодаря откровенной зацикленности и.о. мэра Харькова на пресловутой "пророссийскости" стали расти рейтинговые показатели Светличной, к которой от Терехова уходят сторонники "прозападного" вектора. То есть, по сути, Терехов ничего себе не добавил, а только потерял, и если Светличная все-таки выдвинется в мэры, то временный голова рискует не попасть во второй тур. Кроме того, фракция Светличной в горсовете больше всего критикует Терехова и его команду не только по идеологической части, но и по сугубо хозяйственной линии. Да и относительно коррупционных проявлений в актуальной деятельности чиновников мэрии, что с каждым днем чем дальше, тем больше вылезает наружу. Тем самым и образ Терехова в виде "крепкого хозяйственника" теперь в представлении обычных харьковчан также явно трещит по швам. Хотя с другой стороны, может нет и не было никогда никакого "крепкого хозяйственника" - ни в головах харьковчан, ни в реальности.