Подстраховочный вариант. Зачем из потенциального преемника Кернеса сняли обвинения в госизмене

Фактическая реабилитация Максима Мусеева, который является давним «боевым» соратником мэра Харькова, причем именно в апогей харьковских избирательных гонок состоялась явно неспроста

Фактическая реабилитация Максима Мусеева, который является давним «боевым» соратником мэра Харькова, причем именно в апогей харьковских избирательных гонок состоялась явно неспроста

RegioNews выяснил, что возвращение скандального экс-руководителя администрации Холодногорского района Харькова Мусеева в родные пенаты будет иметь серьезные последствия для многих, и не только в "первой столице".

Добкинская репатриация

Как только Геннадия Кернеса транспортировали с коронавирусом в немецкую клинику "Шарите", харьковский политикум абсолютно предсказуемо стал интересоваться главным вопросом, просто на всякий случай: "А кто, если не Адольфович"? Тут же в кулуарах начали экстренно искать замену Кернесу в кресле градоначальника. То поговаривали, что кандидатом на такую роль может стать нардеп прошлого созыва от "Оппоблока" Евгений Мураев, то вдруг решил баллотироваться в городские головы Харькова бывший коллега Мураева по фракции, а также экс-мэр города Михаил Добкин, которого когда-то с Кернесом воспринимали почти как одно целое.

Кстати, этот глубоко укоренившийся стереотип Добкин активно использовал для объяснения своей внезапной харьковской репатриации: "Я это сделал как подстраховочный вариант для него. Я жду возвращения Геннадия Кернеса. И я буду первым, кто этот возврат отпразднует конкретным действием: я сразу же снимусь с выборов в поддержку Геннадия". Однако сам Кернес совершенно не поверил в искренность намерений своего бывшего партнера по властному тандему.

"Я не воспринимаю это как дружеский жест, который якобы направлен на то, чтобы предвидеть политические риски. Это - не помощь, а попытка использовать чужой политический капитал, чтобы усилиться самому, а не усилить меня во время избирательной кампании. И это имеет очень неблагородный вид. В последние годы мы даже не поздравляем друг друга с днем рождения. И не огорчаем друг друга дружбой", - такой "пламенный привет" Добкину передал мэр Харькова из берлинской клиники через своих родственников. И это произошло уже через несколько дней после того, как партия "Блок Кернеса – Успешный Харьков" заочно, но торжественно выдвинула своего лидера на третий мэрский срок.

Неожиданная реабилитация Мусеева

Впрочем, все это вовсе не означает, что в последнее время и сам Кернес, и его окружение не думали над реальным подстраховочным вариантом. И здесь как никогда уместным стал вердикт Харьковского апелляционного суда от 28 сентября, которым тот оставил в силе решение Киевского районного суда Харькова об отмене подозрения в государственной измене, которую еще два года назад СБУ выдвинула экс-главе Холодногорского (бывшего Ленинского) района города Максиму Мусееву.

Вкратце напомним фабулу этих обвинений. По данным следствия, в 2015 году во время пребывания в оккупированном Крыму этого харьковского чиновника, который имел доступ к государственной тайне, завербовали представители российской ФСБ. После чего райадминистрация, возглавляемая Мусеевым, якобы стала саботировать указы президента по обеспечению мобилизации на территории Холодногорского района Харькова. Тогда в СБУ также заявили, что под руководством Мусеева создавались "альтернативные" союзы ветеранов АТО, которые занимались рэкетом и сбором информации об участниках боевых действий, которую подозреваемый якобы передавал непосредственно своим ФСБ-кураторам во время личных встреч с ними как на территории России, так и в третьих странах.

В итоге в октябре 2018-го Мусееву, который перед этим предусмотрительно сбежал заграницу (сначала находился в России, потом – в Чехии, а сейчас – в Турции), СБУ официально выдвинула подозрение по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса (государственная измена) и объявила его в международный розыск. Между прочим, в переезде в Россию ему помогли собственные российские внутренний и заграничный паспорта, наличие которых, между прочим, не отрицали ни сам Мусеев, ни его шеф Кернес. "Я бы не хотел, чтобы мы распространяли сейчас мнение, что Максим является предателем. Никакой он не предатель... А что касается наличия у него российского паспорта, пусть несет административную или уголовную ответственность", - оправдывал тогда мэр Харькова своего давнего соратника, который на тот момент еще возглавлял "самую жирную" бюджетную комиссию Харьковского горсовета.

Какие последствия будет иметь возвращения "боевого Максима"

Для тех, кто давно интересуется политическими раскладами в Харькове, Максим Мусеев – хорошо известный персонаж. Он известен в городе не только как сын руководителя Харьковского метрополитена, ныне покойного Сергея Мусеева, а и в другом качестве – главаря "боевой" группы, члены которой на разнообразных "заданиях" в интересах Добкина-Кернеса всегда носили одинаковые белые перчатки. Впервые на всю страну эти "белоперчаточники" прославились участием в драках в 2006-м на строительстве в Харькове супермаркета "Таргет" братьев Протасов, чему активно препятствовала городская власть. В какой-то степени подручные Мусеева уже тогда стали прототипом знаменитых "титушек".

Дальше – больше. Во времена президентства Януковича, когда "боевой Максим" уже был не только депутатом от Партии регионов Харьковского горсовета, но и являлся заместителем Кернеса в городской партячейке "регионалов", молодые люди в белых перчатках устраивали бои со сторонниками заключенной тогда в Харькове Юлии Тимошенко. Ну а уж во время Революции достоинства "белоперчаточники" выезжали не только на Антимайдан в Киев, а и очень запомнились харьковским євромайданівцям. Кстати, имя Мусеева прозвучало во время расследования кровавой бойни, учиненной "титушками" возле Академии внутренних войск в Харькове в феврале 2014 года. Следователи установили, что организатором сбора и доставки этих "титушек" был Роман Добрянский - друг и непосредственный подчиненный Мусеева.

Само собой, последний никогда проукраинскими взглядами не отличался, а, скорее, наоборот, время от времени в своем Facebook называя майдановцев недоумками и распространяя другой откровенно пророссийский контент. Теперь же он активно использует в соцсети украинскую государственную символику, в антураже которой, между прочим, и сообщил о вчерашнем приятном для себя вердикте Харьковского апелляционного суда, специально добавив, что "решение вступило в силу и обжалованию не подлежит". Мусеев также сразу пообещал свое скорейшее возвращение из Турции, но о личном участии в харьковских гонках сказал достаточно осмотрительно: "Я как гражданин никогда не стою в стороне от избирательных кампаний и буду участвовать как избиратель".

Между тем, многие не исключают его более активного участия в команде "Блока Кернеса – Успешный Харьков" и даже попадания Мусеева в городские списки этой партии буквально в последний момент. Но, как минимум, его знания о разнообразных махинаций и фальсификаций во время выборов политической силе харьковского мэра явно пригодятся. А, как максимум, Мусеев, который, как говорят, серьезно рассматривается Кернесом в качестве своего преемника, вполне может стать именно тем подстраховочным вариантом, о котором заводил речь Добкин. Конечно, исключительно на случай такого форс-мажора, когда по состоянию здоровья самому Геннадию Адольфовичу будет трудно постоянно исполнять мэрские обязанности.

Поэтому и. о. градоначальника Харькова Мусеев – не такой уж невероятный сценарий, правда, для полной юридической чистоты его сначала надо сделать не просто депутатом, а секретарем горсовета. Если же, как говорил любимый Мусеевым товарищ Сталин, "не делать политику в белых перчатках", то выполнять мэрские обязанности можно и с позиции первого заместителя городского головы. Единственное, как все эти победы вчерашнего "русского агента" будут выглядеть на фоне имеющихся претензий патриотической части общества к действующей украинской власти в целом и к генпрокурору и харьковчанке Ирине Венедиктовой в частности? Но это уже станет проблемой исключительно Банковой, а не Кернеса с Мусеевым.