"Коронавирусный" Надал и пустота. Какова главная интрига выборов в Тернополе

Актуальные рейтинговые показатели Сергея Надала позволяют ему уже в третий раз подряд стать тернопольским градоначальником даже с первого тура. Но будет ли он после выборов контролировать горсовет – тот еще вопрос

Актуальные рейтинговые показатели Сергея Надала позволяют ему уже в третий раз подряд стать тернопольским градоначальником даже с первого тура. Но будет ли он после выборов контролировать горсовет – тот еще вопрос

RegioNews выяснял, что может повлиять на ход мэрских выборов в Тернополе и какие в этом городе будут реальные поствыборные расклады.

Нерешающий COVID-фактор

1 сентября, то есть всего за несколько дней до официального старта избирательной кампании в Тернополе, где выделяется только один единоличный лидер – действующий городской голова, появилась хоть какая-то интрига, но на самом деле весьма призрачная. Дело в том, что у мэра Сергея Надала подтвердили заражения коронавирусом, тест на который он регулярно сдавал в течение последних пяти месяцев. Об этом сообщил сам Надал в своем Facebook, сразу успокоив тернопольскую общественность, что необходимости в госпитализации нет.

ПРИЗВАЛ БЕРЕЧЬСЯ, А САМ НЕ УБЕРЕГСЯ Тернополяне, друзья. Должен вам рассказать неприятную новость. Получил результаты... Опубликовано Сергеем Надалем Понедельник, 31 августа 2020 г.

"Общее состояние нормальное. Нахожусь в постоянном контакте со специалистами, сообщил своему семейному врачу. В течение ближайших двух недель планирую работать из дома в режиме жесткой самоизоляции", - написал он, не добавив относительно любых изменений в своей текущей мэрской кампании ни слова.

Поэтому, если лечение Надала пройдет без осложнений, этот COVID-фактор не станет не то что форс-мажором, он вообще мало на что повлияет. Разве что на две стартовые недели гонки реально убережет Надала от критики оппонентов, ибо никто вообще не решится "бить" больного - это будет как-то не по-христиански, а христианские традиции в Тернополе особо уважают.

Конкуренция только снится

В отличие от первой победы в 2010 году, когда 35-летний кандидат от "Свободы" получил на выборах лишь 27,4% голосов избирателей, хотя его конкурент, тогдашний тернопольский городской голова Роман Заставный набрал еще меньше, сейчас Надал чувствует себя в политическом смысле гораздо увереннее. Возможно, даже лучше чем пять лет назад - тогда действующий мэр Тернополя переизбрался во второй раз уже по результатам первого тура, получив 60%. Ведь, как показывает актуальная социология, уровень доверия тернопольчан своему градоначальнику зашкаливает – к нему положительно относятся 78% жителей Тернополя, опрошенных в конце июля социологической группой "Рейтинг".

Выглядит так, что чисто теоретически единственный, кто мог бы побороться на мэрских выборах с Надалем - это бывший тернопольский губернатор времен президентства Петра Порошенко Степан Барна. Впрочем, похоже, у него на этих местных выборах совсем другие планы: популярный не только в Тернополе, но и в области Барна якобы собирается возглавить список "Европейской солидарности" в Тернопольский облсовет, претендуя затем на кресло областного спикера. А вот нынешний глава облсовета и давний соратник Барни Виктор Овчарук как раз и планирует вступить в мэрскую гонку от "ЕС".

Правда, с текущим мэрским рейтингом в Овчарука не очень сложилось – его поддерживают 5,9% среди тех опрошенных тернопольчан, кто намерен голосовать и уже определился. И это, между прочим, третий рейтинговый показатель. Выше почти с такими же цифрами поддержки (6,5%) идет "серебряный" призер - кандидат от "Слуги народа" Виктор Гевко. А дальше – пустота и, наконец, Надал, за которого еще за месяц до начала выборов мэра Тернополя готовы были голосовать 66,3% жителей города.

В конце концов, даже если случится чудо и действующий мэр-"свободовец" не победит в первом туре, во втором он преодолевает почти с одинаковым разгромным счетом и "слугу народа" Гевко, и "порошенковца" Овчарука, и "тимошенковца" Владимира Блихаря. Поэтому третий мэрский срок Надала можно уже воспринимать как своеобразную аксиому.

Кто кому локомотив

В принципе, сам по себе Гевко, выдвинутый на должность городского головы Тернополя 31 августа на VII внеочередном съезде "Слуги народа" в Киеве, является довольно перспективным и мог бы выступить альтернативой Надалу, если бы ситуация и дальше развивалась в тренде, начатом в 2019-м победой Владимира Зеленского на президентских выборах.

На фото: Виктор Гевко (по центру)

За плечами Виктора Гевко – не только его старший брат Владимир Гевко, который в прошлом году избрался нардепом на местном мажоритарном округе №167 с центром в Чорткове, а ныне возглавляет тернопольскую областную ячейку партии "Слуга народа". Гевко-младший более известный как капитан тернопольской команды КВН "VIP Тернополь", актер скетч-шоу "Країна У", участник "Бойцовского клуба" (проект "Студии 95 квартал"), а также трехкратный победитель шоу "Рассмеши комика".

Однако все, на чем базируется уже сугубо политический капитал Гевко, - это личный рейтинг Зеленского, деятельностью которого на посту президента пока довольны 33% жителей Тернополя. Однако динамика поддержки президентской партии на выборах в Тернопольский горсовет за несколько последних месяцев стремительно пошла вниз: если в апреле, по данным социологической группы "Рейтинг", избирать "слуг народа" в горсовет были готовы 21,3% тернопольчан, что было практически сопоставимо с аналогичными показателями "Свободы" (22,9%) и "Евросолидарности" (21,7%), то теперь – 13,9%. А рейтинг кажущегося локомотива тернопольской "ЗеКоманди" Гевко – еще более чем вдвое ниже.

Собственно, у всех тех шести политических сил, которые пока не преодолевают проходной барьер в 5% на выборах в Тернопольский городской совет, есть собственные кандидаты в мэры Тернополя, которые в действительности не имеют реальных шансов на победу, зато должны мобилизовать собственный электорат вокруг своей партии. Но это в теории, а на практике только Михаил Ратушняк вытащил за собой паровозом Украинскую Галицкую партию, с которой он в этой кампании имеет дело (например, в прошлый раз в 2015-м Ратушняка выдвигала в тернопольские градоначальники "Батькивщина"). У остальных же топ-участников мэрской гонки собственные показатели радикально ниже рейтингов их партий.

И, что самое интересное, текущие цифры Надала, уверенно направляющегося к очередному заходу в мэрский кабинет, втрое ниже аналогичных у тернопольской "Свободы". Поэтому главной интригой грядущих выборов в Тернополе будет не то, кто станет новым городским головой – это уже и так всем очевидно. Центральной ареной тернопольской битвы становится горсовет и вопрос, сможет ли Надал установить контроль над новоизбранным его составом в поствыборный период. Пока тенденция выглядит такой, что новую горсоветовскую коалицию, скорее всего, будут формировать не союзники, а откровенные оппоненты как "свободовцев", так и самого непобедимого мэра Тернополя.