"Коронавірусний" Надал і порожнеча. Яка головна інтрига виборів у Тернополі

Актуальні рейтингові показники Сергія Надала дозволяють йому вже втретє поспіль стати тернопільським градоначальником навіть з першого тура. Але чи буде він після виборів контролювати міськраду – те ще питання

Актуальні рейтингові показники Сергія Надала дозволяють йому вже втретє поспіль стати тернопільським градоначальником навіть з першого тура. Але чи буде він після виборів контролювати міськраду – те ще питання

RegioNews з’ясовував, що може вплинути на хід мерських перегонів у Тернополі та які в цьому місті будуть реальні поствиборчі розклади.

Невирішальний COVID-фактор

1 вересня, тобто всього за кілька днів до офіційного старту виборчої кампанії у Тернополі, де виділяється лише один одноосібний лідер – чинний міський голова, з’явилася хоч якась інтрига, але насправді доволі примарна. Річ у тім, що у мера Сергія Надала підтвердили зараження коронавірусом, тест на який він регулярно здавав протягом останніх п’яти місяців. Про це повідомив сам Надал у своєму Facebook, одразу заспокоївши тернопільську громадськість, що потреби в госпіталізації немає.

ЗАКЛИКАВ БЕРЕГТИСЯ, А САМ НЕ ВБЕРІГСЯ Тернополяни, друзі. Мушу вам розповісти неприємну новину. Отримав результати... Опубліковано Сергієм Надалом Понеділок, 31 серпня 2020 р.

"Загальний стан нормальний. Перебуваю у постійному контакті зі спеціалістами, повідомив свого сімейного лікаря. Протягом найближчих двох тижнів планую працювати з дому у режимі жорсткої самоізоляції", - написав він, не додавши щодо будь-яких змін у своїй поточній мерській кампанії ані слова.

Тож, якщо лікування Надала пройде без ускладнень, цей COVID-фактор не стане не те що форс-мажором, він взагалі мало на що вплине. Хіба що на два стартові тижні перегонів реально вбереже Надала від критики опонентів, бо ніхто взагалі не наважиться "бити" хворого - це буде якось не по-християнськи, а християнські традиції в Тернополі особливо поважають.

Конкуренція лише сниться

На відміну від першої перемоги у 2010 році, коли 35-тирічний кандидат від "Свободи" здобув на виборах лише 27,4% голосів виборців, хоча його конкурент, тодішній тернопільський міський голова Роман Заставний набрав ще менше, зараз Надал почувається у політичному сенсі набагато впевненіше. Можливо, навіть краще ніж п’ять років тому - тоді чинний мер Тернополя переобрався вдруге вже за результатами першого туру, отримавши 60%. Адже, як показує актуальна соціологія, рівень довіри тернополян своєму градоначальнику зашкалює – до нього позитивно ставляться 78% мешканців Тернополя, опитаних в кінці липня соціологічною групою "Рейтинг".

Виглядає так, що суто теоретично єдиний, хто міг би позмагатися на мерських виборах із Надалом - це колишній тернопільський губернатор часів президентства Петра Порошенка Степан Барна. Втім, схоже, у нього на цих місцевих виборах зовсім інші плани: популярний не лише в Тернополі, але й в області Барна буцімто збирається очолити список "Європейської солідарності" до Тернопільської облради, претендуючи потім на крісло обласного спікера. А ось нинішній голова облради та давній соратник Барни Віктор Овчарук як раз і планує вступити у мерські перегони від "ЄС".

Щоправда, з поточним мерським рейтингом у Овчарука не дуже склалося – його підтримують 5,9% серед тих опитаних тернополян, хто має намір голосувати і вже визначився. І це, між іншим, третій рейтинговий показник. Вище майже з такими ж цифрами підтримки (6,5%) йде "срібний" призер - кандидат від "Слуги народу" Віктор Гевко. А далі – порожнеча і, нарешті, Надал, за якого ще за місяць до початку виборів мера Тернополя готові були голосувати 66,3% жителів міста.

Зрештою, навіть якщо станеться диво і чинний мер-"свободівець" не переможе у першому турі, в другому він долає майже з однаковим розгромним рахунком і "слугу народа" Гевка, і "порошенківця" Овчарука, і "тимошенківця" Володимира Бліхаря. Тому третій мерський термін Надала можна вже сприймати як своєрідну аксіому.

Хто кому локомотив

В принципі, сам по собі Гевко, висунутий на посаду міського голови Тернополя 31 серпня на VII позачерговому з’їзді "Слуги народу" у Києві, є доволі перспективним і міг би виступити альтернативою Надалу, якщо б ситуація й надалі розвивалася за трендом, започаткованим у 2019-му перемогою Володимира Зеленського на президентських виборах.

На фото: Віктор Гевко (по центру)

За плечима Віктора Гевка – не лише його старший брат Володимир Гевко, який торік обрався нардепом на місцевому мажоритарному окрузі №167 з центром у Чорткові, а нині очолює тернопільський обласний осередок партії "Слуга народу". Гевко-молодший більш відомий як капітан тернопільської команди КВК "VIP Тернопіль", актор скетч-шоу "Країна У", учасник "Бійцівського клубу" (проєкт "Студії 95 квартал"), а також триразовий переможець шоу "Розсміши коміка".

Однак все, на чому базується вже суто політичний капітал Гевка, - це особистий рейтинг Зеленського, діяльністю якого на посаді президента наразі задоволені 33% жителів Тернополя. Проте динаміка підтримки президентської партії саме на виборах до Тернопільської міськради за кілька останніх місяців стрімко пішла вниз: якщо в квітні, за даними соціологічної групи "Рейтинг", обирати "слуг народу" до міськради були готові 21,3% тернополян, що було практично співставно з аналогічними показниками "Свободи" (22,9%) та "Євросолідарності" (21,7%), то тепер – 13,9%. А рейтинг позірного локомотива тернопільської "ЗеКоманди" Гевка – ще більш ніж удвічі нижчий.

Власне, у всіх тих шести політичних сил, які поки долають прохідний бар’єр в 5% на виборах до Тернопільської міської ради, є власні кандидати в мери Тернополя, котрі насправді не мають реальних шансів на перемогу, натомість повинні мобілізувати власний електорат навколо своєї партії. Але це в теорії, а на практиці лише Михайло Ратушняк витягнув за собою паротягом Українську Галицьку партію, з якою він в цій кампанії має справу (наприклад, минулого разу у 2015-му Ратушняка висувала в тернопільські градоначальники "Батьківщина"). У решти ж топ-учасників мерських перегонів власні показники радикально нижчі за рейтинги їхніх партій.

І, що найцікавіше, поточні цифри Надала, впевнено прямуючого до чергового заходу у мерський кабінет, є втричі нижчими за аналогічні у тернопільської "Свободи". Відтак головною інтригою прийдешніх виборів у Тернополі буде не те, хто стане новим міським головою – це вже й так всім очевидно. Центральною ареною тернопільської битви стає міськрада та питання, чи зможе Надал встановити контроль над новобраним її складом у поствиборний період. Поки що тенденція виглядає такою, що нову міськрадівську коаліцію, скоріш за все, формуватимуть не союзники, а відверті опоненти як "свободівців", так і самого непереможного мера Тернополя.