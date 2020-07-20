Битва титанів: що не поділили Садовий та львівський бізнесмен Козловський

Останніми тижнями львів’яни мають нагоду спостерігати за справжньою битвою між двома надзвичайно впливовими у місті персонами: міським головою Андрієм Садовим та депутатом міської ради від БПП, тепер - «Європейська солідарність» - бізнесменом Григорієм Козловським. Фігуранти обмінялися звинуваченнями, які тягнуть на кримінальне провадження. І, звичайно, не обійшлося без політики

Останніми тижнями львів’яни мають нагоду спостерігати за справжньою битвою між двома надзвичайно впливовими у місті персонами: міським головою Андрієм Садовим та депутатом міської ради від БПП, тепер - «Європейська солідарність» - бізнесменом Григорієм Козловським. Фігуранти обмінялися звинуваченнями, які тягнуть на кримінальне провадження. І, звичайно, не обійшлося без політики

Стосунки мера і бізнесмена останніми роками не були безхмарними, але до масштабних "бойових дій" справа не доходила. Зараз же вони ведуться на двох фронтах.

Два ринки або "європейська" солідарність

Один з антикорупційних сайтів опублікував розслідування, з якого випливало, що донька депутата Козловського Софія Максимець незаконно стала власницею двох львівських ринків - "Винниківського" та "Підзамче". З 2001 року обидва ринки були в оренді ТзОВ "Дари Львівщини", єдиною власницею якого в липні минулого року й стала Софія Максимець. Після зміни власників ринків їхнє майно перейшло з комунальної в приватну власність. Для того, щоб остаточно "закріпити" право власності на два ринки, компанія "Дари Львівщини" віддала майно базарів в іпотеку двом фірмам: "Винниківський шлях" і "Галицький шлях", засновниками яких є Григорій Козловський та його бізнес-партнер Олексій Різник.

Управління комунальної власності Львівської міськради подало від імені міського голови Львова скаргу в Офіс протидії рейдерству при Міністерстві юстиції щодо дій нотаріуса та двох реєстраторів, які переписали право власності на ринки.

Наприкінці червня Офіс протидії рейдерства відреагував на скаргу міського голови і скасував право власності фірми Софії Максимець на обидва ринки. Водночас, Мін’юст не скасував договір про іпотеку, який "Дари Львівщини" уклало із двома фірмами Козловського і Різника. Відтак, іпотеку треба буде ще скасувати в суді.

Прокурори подали у Господарський суд Львівської області два позови для повернення двох ринків у власність міста. Метою позовів є витребування майна, скасування незаконної реєстрації права приватної власності та визнання недійсними договорів іпотеки. Також, як розповіла прокурор Львівської області Ірина Діденко, розпочате кримінальне провадження щодо реєстраторів.

Всю цю історію детально описували і тиражували ЗМІ, що належать медіахолдингу ПрАТ "ТРК Люкс", куди входить 24 телеканал, радіостанції "Люкс" та "Максимум", а також низка онлайн-видань, зокрема ZAXID.NET. Основним співвласником холдингу є дружина міського голови Катерина Кіт-Садова.

Крім цього, заяву зробив львівський осередок партії Садового "Самопоміч". "Щоб остаточно повернути майно, Львівська міська рада має звернутись до суду, щоб скасувати договір позики, або ж пан Козловський повинен проявити "Європейську солідарність" і добровільно віддати майно громаді міста", – прокоментували ситуацію у партії "Самопоміч".

В свою чергу, на ресурсах медіа холдингу екснардепа свободівця Ігоря Кривецького, який включає телеканал НТА, радіо "Вголос" та однойменний сайт (всі ці медіа зараз неофіційно контролює Козловський), дали інше трактування подій.

Виявилося, що скарга у Мін’юст, яку скерував міський голова, була вже не першою. Перед тим аналогічну скаргу надіслало управління комунальної власності міської ради і отримало відмову в її задоволенні. У висновку Колегії наголосили: сама скарга є незаконною, адже обидва ринки не є комунальною власністю Львівської міської ради.

Відтак, Мін’юст перевірив ті самі документи і виніс кардинально протилежний висновок. При цьому, на думку юристів депутата, міністерство не мало права повторно виносити рішення щодо скарги того самого територіального органу на одну й ту ж проблему. Понад те, сама скарга не була оформлена належним чином, не мала електронного підпису мера, а, відповідно, не мала ніякої юридичної сили. У матеріалах ЗМІ висловлюється переконання, що юристи Козловського без зайвих труднощів оскаржать все це у суді і повернуть його доньці всі права власності на обидва ринки.

Сам Козловський звинуватив Садового у тому, що той отримує "долю" з львівського бізнесу.

"Коли Андрій Іванович публічно просить мене "проявити європейську солідарність" щодо ринків, я найперше мушу пояснити мешканцям Львова, що він має на увазі. "Європейська солідарність" у розумінні Садового — це отримати "долю" з бізнесу. І, власне, з Андрієм Івановичем за останні 9,5 років я дуже часто проявляв цю "європейську солідарність". Думаю, перед виборами ми з Андрієм Івановичем поговоримо про це більш конкретними фактами. Тепер уже вистачить з нього "європейської солідарності" — нехай вже сам навчиться заробляти. А суди за тиск, за телефонне право, за фальсифікації я йому гарантую", - заявив депутат.

Кому дістанеться Picasso

Не встигли мешканці оговтатися від цього скандалу, як розпочався інший. Журналісти з медіахолдингу Садового вдалося зафільмувати зустріч вже згаданого екснардепа Ігоря Кривецького та Григорія Козловського. Деякий час з ними спілкувався креативний продюсер телеканалу НТА Віталій Крутяков. Як вдалося з’ясувати журналістам Садового, через кілька днів після цієї зустрічі Віталій Крутяков разом з головною редакторкою телеканалу НТА Наталією Струк стали орендарями колишнього клубу Picasso. Там уже кілька місяців триває ремонт і облаштування приміщення під нову студію телеканалу НТА (Раніше студія телеканалу НТА була розташована у львівському "Гранд Готелі", який належить Григорію Козловському). Виявилось також, що саме Струк і Крутяков фігурують у документах як власники телеканалу, які внесли у статутний капітал компанії ТзОВ "НТА+", 4,5 млн грн і 10,5 млн грн відповідно.

Несподівано про свої плани на комунальне приміщення колишнього клубу, які не співпадають із намірами орендаря, заявили у мерії. Буквально наступного дня після того, як компанія "НТА+" стала орендарем приміщення, заступник мера Львова Андрій Москаленко заявив, що міськрада планує відкрити там молодіжний клуб з освітніми та культурними проектами.

Це при тому, що договір оренди з міською радою залишається чинним до липня 2021 року. "Зважаючи на те, що оренда приміщення клубом завершується, а також клуб припинив свою роботу, було прийнято рішення виконавчого комітету передати це приміщення на баланс міського молодіжного центру. Разом з представниками управління комунальної власності ЛМР ми приїхали оглянути дані приміщення. По дозвіл оглянути приміщення – міська рада звертається вже кілька тижнів", – розповів Андрій Москаленко.

Втім, за його словами, на зустріч із представниками мерії прийшли люди, які представились юристами орендаря та не дозволили оглянути приміщення.

"На питання, чи було змінено функціонал клубу під щось інше, що не передбачено угодою оренди, наприклад, ресторан чи щось ще – адвокат нічого не відповів. Коли я запитав, як звати директора Pіcasso, якого б вони мали б представляти, адвокат теж не відповів", – додав Москаленко. При цьому він назвав дії нових орендарів клубу "рейдерством".

Заступник мера також опублікував договір на правову допомогу орендарю, згідно з яким його інтереси представляє вже згаданий юрист Козловського Олексій Різник. Зараз мерія готує документи до правоохоронних органів про перевірку дій орендаря.

З великою ймовірністю ці теми звучатимуть на найближчій сесії міської ради, де опоненти зустрінуться "вживу". Тоді й почуємо нові "аргументи" сторін. А те, що вони будуть – сумніватися не доводиться.

Політолог Анатолій Романюк каже, що зараз важко спрогнозувати, як розвиватиметься це протистояння. Але вважає, що однозначного переможця у ньому не буде і втрати матимуть обидва фігуранти, адже у випадку продовження протистояння мешканці дізнаються чимало цікавого про кожного з опонентів.

"На певному етапі, після виборів, на початку цієї каденції відносини між цими двома особами були досить добрими, але потім, на якомусь етапі, зіпсувалися. Ці двоє людей є досить потужними в багатьох параметрах у львівській політиці, тому, думаю, і одному і другому у цьому протистоянні є що втрачати. Як ця ситуація буде розвиватися - залежить від технології, яка буде обрана, а це ми побачимо уже після офіційного початку виборчої кампанії. Під час самої кампанії протистояння може набрати ще гостріших форм, але може бути і помірним. Проте від цього протистояння втратять обидва фігуранти, думаю, тут не буде варіанту, коли один виграє, а інший програє. В суспільстві є запит на критичне висвітлення тих чи інших подій. Для пересічних громадян протистояння є цікавим за своєю динамікою, висловлюваннями сторін і критичною оцінкою дій як влади, так і депутатського корпусу. Завдяки йому мешканці Львова отримають додаткову інформацію і атракцію.