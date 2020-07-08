Зачем Петрашко хочет "взломать" ProZorro и почему это может стоить Украине $600 млн ежегодно

В свое время реформирования закупочной отрасли и внедрение системы ProZorro считалось едва ли не самой удачной реформой тогдашней власти, которую еще и удалось реализовать практически без сокращений и поправок. Прошло три года и при поддержке уже нового состава Верховной Рады закупочное законодательство было несколько реформировано путем адаптации ряда европейских норм. Однако с приходом «новой команды» появилось и новое видение стратегии развития ProZorro

В свое время реформирования закупочной отрасли и внедрение системы ProZorro считалось едва ли не самой удачной реформой тогдашней власти, которую еще и удалось реализовать практически без сокращений и поправок. Прошло три года и при поддержке уже нового состава Верховной Рады закупочное законодательство было несколько реформировано путем адаптации ряда европейских норм. Однако с приходом «новой команды» появилось и новое видение стратегии развития ProZorro

Так, в начале мая новоназначенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что систему закупок ProZorro необходимо изменить для предоставления приоритета украинским предприятиям. Прошло полтора месяца и уже в конце июня в Верховной Раде народными депутатами монобольшинства был зарегистрирован новый законопроект № 3739 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках” относительно создания предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности”.

Предлагаемые изменения довольно просты – заказчиков планируется обязать в течение 10 ближайших лет осуществлять закупки более чем 70 категорий товаров машиностроительной отрасли с применением косвенных финансовых преференций для отечественного производства. Если говорить еще проще, в зависимости от степени локализации, то есть сосредоточенности производства товара на территории Украины, отечественные фирмы смогут продавать бюджетным заказчикам свои товары по цене на треть выше предложенных иностранных аналогов. Высокуют стоимость в системе ProZorro будет "сглаживать" как раз тот самый критерий "локализации".

В пояснительной записке указано, что "...мировая практика признает эффективность применения в критических ситуациях механизма публичных закупок для безотлагательного решения вопросов занятости, улучшение состояния платежного баланса, восстановление отдельных секторов экономики и регионов".

На этом настаивает и один из соавторов законопроекта, депутат фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан. "Я, конечно, слышу и понимаю все замечания, которые высказывают наши международные партнеры и неправительственные общественные организации, однако все же уверен, что разработанный нашей командой законопроект имеет в себе значительный позитивный эффект для экономики страны. Это важный шаг в условиях карантинного спада в промышленности. Тем более, что подобные идеи имеют место почти в каждой европейской стране. Подчеркиваю, проект касается только ограниченного круга продукции, которая производится в Украине. Если быть точным, то это отрасль машиностроения. Нам надо чтобы украинцы работали, чтобы у них была работа, а значит нужно давать возможность нашим предприятиям реализовывать собственную продукцию. Применение критерия локализации не только одномоментно обеспечит работой большое количество людей, но и даст возможность работать на сервисном обслуживании данной техники еще много лет", - отмечает нардеп. По мнению "слуги", в дальнейшем расширять перечень товаров, для которых будет применяться критерий локализации, не стоит. Того что предусмотрено в законопроекте №3739 вполне достаточно.

Категорически не согласен с подобной позицией директор Программы инновационных проектов Transparency International Ukraine Иван Лахтионов. Известна в Украине и мире организация была и остается одним из двигателей "закупочных реформ" нашей страны. С момента запуска ProZorro в 2016 году эксперты ТЕ Ukraine разработали немало рекомендации по улучшению работы системы, однако идею локализацию категорически не воспринимают.

"Мы не против поддержки отечественных производителей - мы против, когда такое делают через публичные закупки. Есть ряд других способов поддержки: кредитование, налогообложение, дотации в конце концов, далее. Сегодня монобольшинство имеет все возможности для изменений в стране, но выбирают откровенно не понятные методы, которые не просто не помогают, а вредят. Очень обидно за этим наблюдать, ведь еще совсем недавно именно Минэкономики выступало против подобных инициатив, а сегодня поддерживает эту идею. Все мы помним законопроект 7206 "Покупай украинское платы украинцам" и его популистские лозунги. Сегодня мы видим то же самое, но в другой обертке. Преференции через локализацию, непонятный и откровенно коррупционный механизм определения степени локализации, нарушение международных соглашений, равных правил игры в закупках под вопросом. Это мы поддержать не можем. Печально то, с каким рвением это делает "Слуга народа", не понимая общего эффекта", - рассказывает Иван Лахтионов.

Этот самый эффект уже был подсчитан экспертами Киевской школы экономики (КШЕ). По данным опубликованного исследования, преференция украинскому машиностроению через внедрение неценового критерия "локализации" в системе ProZorro может привести к потери для экономики страны ежегодно около 600 миллионов долларов США. Общий негативный эффект в КШЕ обсчитывают на уровне 0,57% годового ВВП Украины.

Поддерживают экономистов и эксперты в сфере антитрасту и закупок. В частности, бывшая госуполномоченная АМКУ, основательница "Лиги антитраста" Агия Загребельская уверена – новшество не только "взломают ProZorro", а еще и противоречат действующим договоренностям Украины с мировыми партнерами: "Согласно предложенному документу, для того, чтобы иметь возможность побороться за государственный контракт процент локализации производства должен составлять по разным группам товаров от 25% до 45% до 2024 года, а после - от 40% до 60%. Компании, которые производят/продают товары с меньшей степенью локализации, то есть европейские, американские и др, в случае принятия закона вообще не смогут принимать участие в наших закупках. И это уже не говоря о том, что данный законопроект нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС, Соглашение о Зоне Свободной Торговли с Канадой и ряд других международных договоренностей Украины".

А пока украинские политики и экспертная среда продолжают словесные баталии, аргументируя пользу и вред от предлагаемых законодательных изменений, к диалогу начинают приобщаться и международные институты. В частности, председатель представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас в своем письме к председателю Верховной Рады Дмитрия Разумкова и премьер-министру Денису Шмыгалю отмечает, что "введение дискриминационных мер", а именно так расценивают предложенный вариант локализационных преференций, поставит под сомнение достижения последних лет в реформе системы государственных закупок. Более того, поддержание депутатами законопроекта в том виде, который есть сейчас, может иметь серьезное негативное влияние на будущую деятельность Европейского инвестиционного банка в Украине и соответствующую поддержку ЕС.

Несмотря на декларативную пользу законопроекта №3739 документ имеет немало дискуссионных норм, которые могут существенно ухудшить доверие к Украине международных партнеров. Более того, несмотря на локальное улучшение в части увеличения количества задействованных на украинских предприятиях работников, проект потенциально будет иметь негативный эффект, вызванный оттоком из отечественного рынка мировых товаропроизводителей.

Время на доработки и нахождения консенсуса еще есть, но воспользуются ли им законотворцы - покажут ближайшие недели. Пока особой активности со стороны авторов законопроекта, если не учитывать открытую к диалогу депутатку Роксолану Пидласу, не наблюдается.