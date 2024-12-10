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Юрий Бутусов Журналист info@regionews.ua
10 декабря 2024, 16:14

Без дронов нет обороны: Покровск в критической ситуации

10 декабря 2024, 16:14
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Критическая ситуация под Покровском из-за почти полного отсутствия дронов у нашей пехоты. Подразделениям 32-й механизированной, 59-й мотопехотной и 155-й механизированных бригад срочно нужны дроны – в первую очередь с тепловизорами, Мавик-3Т и Аутел-4Т
Критическая ситуация под Покровском из-за почти полного отсутствия дронов у нашей пехоты. Подразделениям 32-й механизированной, 59-й мотопехотной и 155-й механизированных бригад срочно нужны дроны – в первую очередь с тепловизорами, Мавик-3Т и Аутел-4Т
фото: Facebook
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Эти бригады получили значительное пополнение людьми, но вообще не получают дроны для разведки и сбросов от Минобороны. Ни одного дрона. Оказывается, что у нас Минобороны проще набрать людей в армию, жизнь которых, во-первых, бесценна, а во-вторых, стоит для бюджета десятки миллионов, чем предоставить им дроны по 150 тысяч гривен.

Все обеспечение дронами – от волонтеров, но у 32 и 155 даже волонтеров мало, которые бы помогли, а 59 сейчас не получает такой поддержки как год назад. Я передал 32-й и 155-й бригадам из своего фонда 10 дронов, этими дронами нейтрализовано около 20 оккупантов, но это капля в море нужд разведки и сбросов. Целей здесь очень много, российские штурмовые группы идут каждый день по многим направлениям, и для сбросов и корректировки здесь много целей. Но дронов нет.

Россияне на данном направлении имеют значительное преимущество в количестве дронов. Украинское руководство никакого внимания к обеспечению дронами подразделений, защищающих Покровск, не уделяет.

Это позволяет врагу продвигаться и захватывать наши позиции, и сейчас сложилась угроза быстрой потери Покровска именно из-за отсутствия вообще обеспечения нашей пехоты дронами.

Прошу помочь дронами всех, у кого есть такая возможность, и обратить внимание на критическую ситуацию и провал с обеспечением дронами Ставку Верховного главнокомандующего, что приводит к значительным потерям и к захвату врагом наших позиций.

Если у кого есть возможность помочь, реквизиты по ссылке.

война помощь ВСУ дрон Покровск фронт помощь ВСУ
 
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