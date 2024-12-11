Падение режима Асада в Сирии – при чем здесь ГУР

Не сомневаюсь в том, что знаменитая украинская разведка приложила руку к освобождению сирийского народа от тирана Башара Асада, которого поддерживал российский диктатор путин с 2011 года. Почему?

Не сомневаюсь в том, что знаменитая украинская разведка приложила руку к освобождению сирийского народа от тирана Башара Асада, которого поддерживал российский диктатор путин с 2011 года. Почему?

Следим за хронологией. 9 декабря СМИ сообщили о бегстве Асада в Москву. РосСМИ опубликовали фотографии его семьи в российском аэропорту. А 4 декабря руководитель ГУР МО Кирилл Буданов доложил Владимиру Зеленскому, как изменение разложения сил в Сирии может изменить глобальные обстоятельства. "Буданов доложил по поводу российских намерений на ближайшее время и по ситуации в Сирии – то, как изменение расстановки сил в Сирии может изменить глобальные обстоятельства", - сообщил президент Владимир Зеленский.

О чем это говорит?

Что в Украине еще 4 декабря знали, что Асад позорно упадет, нанося политический удар путину, тем самым потерявшему влияние на этот регион. И хотя в ГУР не кичатся ловкостью в получении достоверных разведданных, для нас это пример того, что разведка выполняет свою роль должным образом

Впрочем, это подчеркивают и сами рашисты. Постпред России в ООН Василий Небензя обвинил украинских разведчиков в поддержке сирийских повстанцев, борющихся за свержение тоталитарного режима в Сирии, прослеживая в этом "руку" Кирилла Буданова. Отлично передал смену риторики по отношению к Украине и панические настроения российских пропагандистов по поводу украинской разведки журналист Денис Казанский

И исходя из определенных данных, эта "рука" все-таки есть.

25 июля этого года спецназовцы ГУР МО, следующего после встречи путина с Асадом дня, нанесли комплексный удар по российской базе в Сирии. От действий спецподразделения ГУР "Химик" пострадала военная техника россиян на аэродроме Кувейрес, расположенном к востоку от Алеппо, оккупированном россиянами. Тогда наши разведчики победоносно уничтожили подвижной комплекс РЭБ россиян, а затем дронами атаковали военные объекты оккупантов на самом аэродроме. Впоследствии российские паблики разразились обвинениями Украины в том, что россияне вынуждены были покинуть Алеппо. А издание Kyiv Post не раз публиковало видео о том, как украинские спецназовцы ГУР вместе с сирийскими повстанцами уничтожают российских наемников в Сирии.

По сообщениям ГУР, россияне в срочном порядке выводят со своих баз в Сирии корабли и караванами самолетов эвакуируют остатки техники и персонала. Российским гражданам доложено о том, что военная спецоперация в Сирии "достигла ожидаемого результата". Другими словами – провала, что не может не радовать нас, украинцев

Какие выводы мы должны сделать с участием нашей разведки в этом конфликте?

Первое. Падение Асада морально и в военном отношении подкосило путинский режим. Как ослабление России потерю Сирии оценил новоизбранный президент США Дональд Трамп, призвавший на фоне этого события прекратить войну в Украине. Не исключено, что Сирия может стать дополнительным пунктом переговоров между Россией и Западом по Украине

Второе. На лучшее ли пошло свержение тоталитарного режима для самих сирийцев, которые начали возвращаться в родные дома после побега Асада из страны? На днях сирийские повстанцы приняли решение запретить принудительное ношение хиджаба. Это часть более широких реформ, направленных на создание более инклюзивного общества, где уважаются права женщин и религиозные свободы. Лидеры повстанцев заявили, что новая политика направлена на обеспечение равенства и свободы для всех граждан Сирии независимо от их происхождения или религии. Это ценности демократического общества. И это хорошо.

Третье. Пока мир и президент Турции Реджеп Эрдоган предвещают серьезные изменения в геополитике в ближайшие 2-3 месяца в связи с потерей россией влияния на Сирию, мы, украинцы, можем делать однозначные выводы относительно нашей разведки. Нет сомнений, что спецназовцы ГУР МО – это мощная сила, которая способна менять политические расклады в мире бок о бок с западными партнерами, освобождая порабощенные народы от диктата и оккупации. Это способствует увеличению доверия к Украине, ее военной и разведывательной мощи.