В Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 12 декабря
В четверг, 12 декабря, в Украине будут применяться одна и две очереди отключений электроэнергии
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.
Время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут такими:
- 07:00 – 08:00 – одна очередь отключений,
- 08:00 – 19:00 – две очереди отключений,
- 19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса:
- 07:00 – 22:00 – применение графиков ограничения мощности.
Напомним, ранее появилась информация, что Министерство энергетики планирует изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений электричества. Уже в 2025 году все регионы могут быть разделены на несколько зон.
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