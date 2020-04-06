Херсонское счастья: Дубинский, хайп и пиар

Херсонщина - особый регион, здесь даже тему COVID-19 на несколько дней перекрыла новость о ликвидации "Службы счастья и улучшения качества жизни облгосадминистрации"

Фото: facebook.com/dubinskyi

Херсонщина - особый регион, здесь даже тему COVID-19 на несколько дней перекрыла новость о ликвидации "Службы счастья и улучшения качества жизни облгосадминистрации"

Так что это такое было - политика или реальный проект, поймали ли херсонцы птицу счастья и, собственно, зачем был этот хайп? Узнал корреспондент RegioNews.

В погоне за службой счастья

Впервые о намерении властей создать в структуре ОГА пилотный проект - управление счастья, новоназначенный глава ОГА Юрий Гусев заявил на брифинге 27 сентября прошлого года. И сразу оказался под шквалом критики местных СМИ, с которыми у него, кстати, отношения так и не сложились.

Юрий Гусев, фото:facebook.com/pg/khoda.gov.ua/

Как потом он объяснил в одном из своих интервью, идея создания такого подразделения у него возникла после общения с Нобелевским лауреатом Амартия Кумар Сеном и бывшим министром образования Бутана профессором Такура Паудиелем. Председатель ОГА также сообщил, что индекс счастья закладывают в проект Стратегии развития области до 2027 года.

Сразу после его заявления о намерении создать управление счастья поднялось много шума, или, как говорят по-модному "хайпа" - вероятно, именно такой и была цель. А вот чем собственно будет заниматься структура, было не очень понятно.

И только после 6 декабря 2020 года В ОГА утвердили Инструкции по расчету индекса счастья и определения качества жизни. Те, кто любит формулы, может перейти по ссылке.

Появилось и положение о службе счастья. В частности, выписали, что эта служба будет заниматься организацией социологических исследований для контроля уровня показателей индекса счастья и удовлетворенности жизнью населения в области, измерением эффективности работы структурных подразделений ХОГА.

Следующий хайп возник вокруг поиска кандидата на должность руководителя службы. "Ищем в команду руководителя Службы счастья Херсонской ОГА", - сообщил Гусев и отметил, что это должен быть креативный человек.

Учитывая функционал, ожидали, что возглавит такое подразделение социолог или опытный управленец. Прохождение конкурса кандидатами на должности руководителя Службы счастья даже транслировали онлайн.

В конце концов, среди семи кандидатов выбрали Весну Карпук, которая имеет филологическое и экономическое образование, но никак не связана с социологией. Хотя, надо отметить, среди квалификационных требований, опубликованных на сайте ОГА, написано просто: высшее образование не ниже магистра.

Весна Карпук, фото: khoda.gov.ua

На кандидатуру Карпук сразу обратили внимание СМИ, особенно почему-то акцентируя внимание на ее откровенных фото из аккаунтов в соцсетях и на том, кем она работала в прошлом, в частности, руководила магазином одежды.

Как рассказала сама Весна Карпук, о вакансии она узнала осенью, с тех пор ни на секунду не сомневалась в том, что сделает все возможное, чтобы стать частью этого проекта. К исполнению обязанностей приступила 10 февраля 2020 года. Служба счастья еще успела объявить в середине марта, что ищет волонтеров. Кандидатам предлагали заполнить анкету, выбрав инициативы, к которым они хотят присоединиться – социологические исследования, проекты.

А уже 30 марта председатель ОГА издал распоряжение, которым ликвидировал Службу счастья и улучшение качества жизни. По словам Юрия Гусева, за несколько месяцев работы "этой уникальной для Украины" и "важной для области" службы наработан целый ряд мероприятий и предложений, разработана методика расчета регионального индекса счастья. Но в дальнейшем мониторинг и оценку качества жизни, социологические исследования для отраслевых программ будет осуществлять одно из подразделений вновь созданного Департамента реализации гуманитарной политики.

Кроме того, в ОГА решили, что вопрос счастья и улучшение качества жизни людей нуждаются в привлечении общественности, волонтеров, ученых. И для этого Юрий Гусев создал областную комиссию по вопросам счастья и улучшение жизни людей, координатором которой назначил свою советницу.

Возможно, ликвидация службы счастья не состоялась так резко и быстро, если бы не позиция политического куратора Херсонщины от "Слуг народа" Александра Дубинского. Если удалить ненормативную лексику с его растиражированного видео, то Дубинский спрашивал: что такое служба счастья в стране, откуда выезжают люди, как работает служба счастья в одной из беднейших областей, и акцентировал внимание на том, что создал эту службу "губернатор - порохобот".

Справедливости ради, этот праведный гнев Дубинского по поводу порохоботства не стал препятствием для его дальнейшего сотрудничества с председателем ОГА. Гусев и Дубинский 17 марта на совместном брифинге в Киеве объявили о начале праймериз - открытого отбора кандидата от партии "Слуга народа" на должность мэра Херсона. Возможно, ликвидация службы счастья - это был компромисс, который примирил куратора с прошлым порохобством председателя ОГА.

Спектакль и социология о счастье

Надо сказать, что ни одной пресс-конференции новая руководительница Службы счастья не дала - просто не успела. Хотя послушать ее хотели и возможность была - 14 февраля в Кризисному медиа-центре Херсона. Тогда представляли результаты социологического исследования "Основные составляющие счастья в понимании херсонцев". Как оказалось, 55% херсонцев считают себя счастливыми людьми. И всего лишь 10% не смогли определиться, чувствуют ли они себя счастливыми.

Уже на 20 марта, еще до карантина, представители общественности планировали проведение Форума счастья и уроков счастья в школах города. В этот день должны были организовать школьников на посадку "деревьев счастья".

Да что там общественные активисты - во время ежегодного фестиваля "Лютый/Февраль" вместо актеров на театральной сцене выступали чиновники ОГА в спектакле "Департамент счастья". Говорили, что представление объединило в диалоге тех, кто создает в Службу счастья, и тех, кто хочет понять, для чего и как она будет работать. Билет на спектакль стоил 50 гривен.

Актерами спектакля стали, в частности, заместитель председателя ОГА Андрей Богданович – именно он и координировал работу по созданию Службы счастью – и заместитель председателя ОГА по гуманитарным вопросам Светлана Чепига. Но представление, как видим, не помогло Службе счастья.

Так все-таки, почему проект "не пошел", есть ли в нем смысл, или служба счастья - это тема вроде министерств из романа "1984" Оруэлла. Чего там было больше - пиара ли рационального - поинтересовались мы у херсонских экспертов.

Дементий Белый, политолог

По моему мнению, подобное учреждение, которое постоянно на систематической основе изучает общественное мнение, делает замеры настроений общества, измерения благосостояния людей, такой региональный центр должен быть.

По стандартам западных стран, подобные мозговые центры часто существуют не в структуре власти, а "рядом", как независимые, неправительственные центры, которые проводят исследования, в том числе, по заказу властей, вырабатывают рекомендации для их действий.

Подобных центров на региональном уровне у нас нет. Попытки с конца 90-х годов создать подразделения в составе управления внутренней политики ОГА, занимающихся исследованиями общественного мнения, не получили своего продолжения. Поэтому, когда после своего назначения Юрий Гусев объявил о создании такого аналитического подразделения - Службы счастья и улучшение качества жизни, я посчитал это положительным шагом.

К сожалению, большинство восприняло эту идею как политический PR. Мешало само название "Служба счастья", хотя, напомню, что существует индекс счастья, который постоянно измеряется во многих странах. И изменения в оценке счастье могли бы быть хорошей оценкой эффективности работы, в том числе власти. Наше общество довольно критически настроено к любому пафосу со стороны властей. Мы не привыкли говорить о счастье, а больше говорим о своих проблемах и бедности. И это мешает принять суть такой инициативы.

Далее, если это аналитический центр, то логично, чтобы его возглавлял профессиональный социолог, который бы имел опыт проведения социально-экономических исследований. И нужен бюджет для проведения мониторинга. Эти вызовы, которые надо было решать. Для этого нужна и поддержка экспертной среды, и согласие областного совета выделять средства облгосадминистрации накануне местных выборов. А вместо содержательного разговора по стратегии региональных исследований вышел троллинг и хайп.

Николай Гоманюк, социолог

Тема известная, есть несколько способов измерения счастья, исследования счастья проводятся ежегодно. Этим занимается, в частности, Институт Гэллапа. Что касается Херсонщины и проекта, о котором вы спрашиваете, то я сначала был привлечен к этим процессам, разработал свою методологию, однако ее отвергли и сотрудничество было прекращено. К формуле, которую использовали в ОГА для Службы счастья, я не имею никакого отношения. Это немного измененная формула, разработанная британским Фондом новой экономики. Если коротко, то идея там такая: чтобы увеличить индекс счастья, нужно меньше потреблять, а не наоборот. По моему мнению, формула, которую предлагает ОГА, не имеет практического значения.

Сама идея проведения таких исследований в области здравая - по их результатам можно давать рекомендации для отраслевых департаментов - экономики, сельского хозяйства, культуры. Вопрос в том, нужно ли было создавать отдельную службу, тем более давать ей такое название – "Служба счастья и улучшения качества жизни облгосадминистрации". Даже слово "улучшение" - это уже "мем" времен Януковича. Нужно ли проводить такие исследования в регионе - да. Хотя бы раз в год. Стоимость, конечно зависит от круга вопросов, которые ставятся. Однако, думаю, для такого исследования необходимо не менее 50 тыс грн.