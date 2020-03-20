"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами

Работу объектов общего пользования, расположенных на территории Новосанжарского поселкового совета Полтавской области, прекратили с 18 марта. Что же больше повлияло на жизнь поселка – обсервация эвакуированных из Китая ограничительные противоэпидемические мероприятия, узнала корреспондент RegioNews

Фото:http://ngu.gov.ua

Работу объектов общего пользования, расположенных на территории Новосанжарского поселкового совета Полтавской области, прекратили с 18 марта. Что же больше повлияло на жизнь поселка – обсервация эвакуированных из Китая ограничительные противоэпидемические мероприятия, узнала корреспондент RegioNews

Карантин закончился – да здравствует карантин

О том, как встретили в Новых Санжарах эвакуированных из Китая, знают не только в Украине, но и далеко за ее пределами: прием был "теплым" не только из-за горящих в небольшом поселке баррикад, но и из-за "подогрева" снаружи. Полностью "сбил температуру" только врач Евгений Комаровский, приехав в Новые Санжарі и пообщавшись с жителями. Именно тогда и оказалось, что 400 из 900 учащихся Новосанжарского НПК родители, на следующий день после печально известных событий, не пустили в школу отнюдь не из-за коронавируса или из-за обустройства в поселке обсервации для эвакуированных, а из-за протестов земляков и БТР-ы, что этим протестам предшествовали. Не паника ли украинской власти спровоцировала панику новосанжарців?

И как бы там не было, вся Украина в течение двух недель имела возможность детально следить за обсервацией. Срок карантина истек через две недели, а ровно через неделю Новые Санжары, как и вся страна, имели другой – трехнедельный карантин для всех учебных заведений независимо от формы собственности и сферы управления. А еще через неделю в поселке перестали работать Центр культуры и досуга, библиотека, парикмахерские, рынок, заведения общественного питания, магазины (кроме продуктовых и со средствами гигиены). Также общине ограничили доступ к зданиям, где расположен исполком Новосанжарскую поселкового совета. Отменили даже прием граждан по личным вопросам в поселковом совете и его исполнительных органах, установив зато в вестибюле помещения ящики "Для обращений граждан" и "Для обращений юридических лиц".

"Ну, пусть будет еще и так", – пожали плечами жители поселка, почувствовав себя после "обсервационных" событий готовыми еще и не к такому сценарию.

Фото: poltava.to

Виновных наградят, непричастных накажут

Тех, кто среди позитивов двухнедельной обсервации вспоминает бесплатный 4G, доступ к которому появился в Новых Санжарах, чтобы эвакуированные беспрепятственно могли общаться с родственниками, ждет разочарование: станция для высокоскоростного интернета была передвижной. Истек срок карантина – закончился и "халявный" 4G. А он бы в нынешнем карантине лишним не был: хотя бы для обучения онлайн.

И на самом деле с этим в Новых Санжарах проблем нет: кто из учителей имеет для проведения подобных уроков техническую возможность дома – делает это из дома, остальные – из школьных кабинетов. Скажете, что, видимо, молодой и прогрессивный директор в Новосанжарском НПК? Это действительно так. Николай Решетило – директор этой школы с 1989-го года. А опыт и прогрессивность дают возможность объективно оценить ситуацию и принять адекватные меры: еще до официального введения карантина в учебном заведении директор ни родителей, ни учителей в актовом зале для объяснения ситуации не собирал, а проводил собрание через систему оповещения школы, то есть, в радиорежиме. Отрабатывать "восьмерки" в табеле учета рабочего времени учителей директор тоже не заставляет – детей учат онлайн с обратной связью, даже до сдачи ВНО в таком режиме готовят. Тем временем, есть на Полтавщине школы, где учителей не просто заставляют приходить в школу и отсиживать рабочее время вместо проведения хотя бы телефонных уроков (есть села, где очень слабая интернет-связь), а еще и, чтобы "не били баклуши", предлагают (конечно, без опции "отказаться от предложения"), навести порядок в школьном дворе или саду, даже вокруг сельского пруда.

Относительно закрытия рынка в Новых Санжарах, то он просто изменил вектор своей работы. В отличие от Полтавы, где предприниматели не знают, как выжить во время карантина – товар на миллионы гривен просто сгнивает. В Новых Санжарах, учитывая то, что поселок небольшой и почти все друг друга знают, с этим значительно проще: "Иван, это – Галя, соседка твоей кумы. Рынок же закрыли, а я в тебя "на точке" огурцов хотела на окрошку купить... Ага, ты привезешь через 10 минут? Так тогда и остальные продукты захвати, и для бабы Мани с соседней улицы, да и для кумы своей...". Вот так ничего и не сгнивает, и доходы есть, еще и рыночного сбора платить не надо)

Подобная ситуация и с парикмахерскими. Или домой мастер придет, или просто, опустив жалюзи, запер дверь изнутри и впускает клиентов после телефонного звонка. И так, кстати, не только в Новых Санжарах. Однако это вряд ли можно считать позитивом – COVID-19 свежей прически и маникюра не боится, да и кто об этом беспокоится.

Туалетной бумаги хватает

То ли обсервация дала понять жителям поселка, что запасы гречки и рулонов "Обуховского" ситуации не урегулируют, то ли привыкли в Санжарах больше на собственные погреба и огороды рассчитывать, чем на внешнее обеспечение, или, скорее всего, карантинная сельская жизнь от привычной не слишком отличается, но полки продуктовых магазинов в Новых Санжарах не опустошали. Там и круп достаточно, и туалетной бумаги (даже самой дешевой), в отличие от Полтавы. В областном центре уровень поставок до, скажем, сети супермаркетов "АТБ" вырос на 700%, поэтому с 18 марта там продают только до 5 шт/кг товара в одни руки.

И это не удивительно, потому что, сделав немалые запасы даже пива, некоторые полтавчане с подозрением присматриваются и к тем, кто для большой семьи покупает, к примеру, пару килограммов яблок. Видимо, и на месте фруктов скоро появится табличка "Товар в пути"... И лимитированные продажи продуктов спровоцировали еще больший ажиотаж в магазинах сети "АТБ", не протолкнуться и к Маркетоптам. В то же время в супермаркете "Велмарт" – покупателей не больше чем всегда и на полках всего полно. Как и в Новых Санжарах.

Выходит, события в небольшом поселке на Полтавщине почти месяц назад стали такой себе прививкой для жителей? Пережив стресс, новосанжарцы проанализировали ситуацию и сделали вывод – страшнее не будет. Карантин карантином, а весна – по расписанию: надо рассаду сеять и огороды обрабатывать. Ибо, кроме себя, в Новых Санжарах рассчитывать не на кого.