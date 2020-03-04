Сделать невозможное. Какие задачи Шмыгаль решит для Зеленского

Сегодня Владимир Зеленский торжественно прощался с правительством Алексея Гончарука, но ритуал проводов старого премьера получился не совсем традиционным как для "похорон"

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Сегодня Владимир Зеленский торжественно прощался с правительством Алексея Гончарука, но ритуал проводов старого премьера получился не совсем традиционным как для "похорон"

Про "покойного" говорили не только хорошо. Впрочем, "реквием Зеленского по Гончаруку" скорее стал напутствием новому премьеру Денису Шмыгалю.

Итак, из хорошего для Гончарука из уст президента прозвучало, по сути, только одно – Кабмин Гончарука был правительством "новых лиц". Но этого мало, сразу добавил Зеленский. Нужны новые мозги и сердца, обозначил потребности страны гарант Конституции, и подвел черту: правительство Гончарука "делало все возможное, а теперь нужно сделать невозможное". После этого Зеленский предложил кандидатуру Дениса Шмыгаля, судя по всему, полагая, что именно он "сделает это невозможное". Попробуем проанализировать и понять, чего же действительно хочет президент и что может новый премьер.

Сразу обозначим, что то, что было "невозможным" для Гончарука, на самом деле вполне по силам профессиональному управленцу высокого уровня. В первую очередь, речь идет о налаживании коммуникации между правительством, Верховной Радой и Офисом Президента. Шмыгаль – представитель новой государственной элиты, которая начала появляться после "тихой революции" 2019 года. Он такой себе "зеленского выдвиженец". И в этом отношении отличается от Гончарука тем, что его не десантируют в правительство прямо из уютного кабинета грантоедской организации, а "призвал" Офис Президента (ОП) в губернаторы, потом "с полей" - сначала в вице-премьеры, а теперь вот и в премьеры. Так что ОП "ведет" его уже давно, в связи с чем у Шмыгаля не должно возникать проблем с контактами с Банковой, а если взять глобальнее, то и с самим Президентом. Впрочем, главной проблемой Гончарука были отношения с Радой и монобольшинством "слуг народа". Правительственные законопроекты зачастую проваливались еще в профильном комитете, а если и доходили до сессионного зала - то в первом чтении. Тем же, что повезло пройти на второе чтение, в процессе доработки переделывались иногда до неузнаваемости. Шмыгалю вполне по силам преодолеть это "невозможное", хотя бы уже по причине того, что он не раздражает ни одну из групп влияния.

Действительно, конфликт Гончарука с Коломойским был войной на уничтожение… экономики Украины. И тут главное - чтобы для начала хотя бы просто "прекратили стрелять". Не факт, что новый премьер сможет угодить олигархам, да и вряд ли он думает этим заниматься, но очевидно другое – ни одна олигархическая группа не будет ему прямо сейчас открыто противостоять. Это просто будет неприлично. Иначе кое-кого из олигархов Зеленский может довольно строго спросить: "Какого вам правительства еще надо!". Так что у Шмыгаля есть приличный по времени мораторий на критику со стороны большинства влиятельных товарищей. Это время, конечно, не бесконечно, но если человек знает, что ему делать, то использует его эффективно.

Теперь посмотрим на другие "невозможные" вещи, которые предстоит свершить Шмыгалю. Во-первых, можно вполне обойтись без "миллениального" популизма и дешевого пиара, характерных для его предшественников, которые многие вещи делали лишь для лайка в Фесйсбуке. Да, это по-модному. Но малопродуктивно. Надо полагать, с этим Шмыгаль безболезненно покончит: ему это даже не к лицу. В целом от Шмыгаля ждут, что правительство превратится из тусовки подростков-переростков в команду взрослых людей и рабочую машину по продуцированию не "прикольных фишек", а действенных решений.

А решения нужны серьезные. Шмыгалю придется и искать ответы на многочисленные вопросы по медицинской реформе, и коронавирусу противостоять. Во вступительном слове он это обозначил: "Важно, чтобы украинцы были информированы не только о том, как лечить коронавирус, но и от том, как государство их защищает". На самом деле ведь история с Новыми Санжарами - это не о медицине, а о проваленной информполитике.

Идем дальше. Шмыгаль неоднозначно намекнул, что Нацбанк слишком увлекся укреплением гривны - и в результате страдают бюджет, экспортеры, а население "покращення не чувствует". И если раньше Гончарук заигрывал с Нацбанком, вел задушевные разговоры с первым замом из НБУ Екатериной Рожковой о том, как "просветить президента", то новому премьеру предстоит прекратить эту нацбанковскую вольницу и заставить НБУ работать на экономику Украины.

Очень показательно, что Зеленский, перечисляя то, с чем Гончарук не справился, пообещал, что уже в ближайшие дни шахтерам выплатят около 650 млн грн долгов по зарплате, и несколько раздраженно добавил: "Но президент не коллектор!". Действительно, не президентское дело разбираться с такими вопросами, а премьерское. И Шмыгаль обозначил приоритеты – долги по зарплате, социальные выплаты и пенсии. Премьер обещает разобраться с "реформированной" таможней и налоговой, выяснить, почему они не выполняют план, а также урезать зарплаты и премии чиновников и в Кабмине, и в "ряде наблюдательных советов госпредприятий". А это большой привет, в частности, бывшим журналистам – члену набсовета АО "Укрзалiзниця" Сергею Лещенко и замгендиректора Укроборонпрома Мустафе Найему с их неприличными зарплатами.

Однако каким бы ни был стратегический экономический план Шмыгаля, его главной задачей станет возвращение доверия регионов к Киеву. Как мы уже писали, во-первых, он был знаком с губернаторами по горизонтали (как глава Ивано-Франковской ОГА) и начал познавать их как вице-премьер по вертикали. Соответственно, Шмыгаль не понаслышке знает о слабых и сильных сторонах президентской команды в регионах. И для новой региональной "зеленой" элиты он свой человек. Во-вторых, в силу его политического происхождения Кабмин обязательно станет "регионоцентричным" и многие киевские чиновники будут опущены с небес на землю. В-третьих, Шмыгаль показал себя сторонником "мягкой силы", и это должно минимизировать конфликты в регионах накануне выборов.