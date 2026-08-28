РФ атакувала склад із книгами Readeat та інших українських видавництв
Від російського удару постраждав склад із книгами низки видавців
Про це повідомив засновник мережі книгарень Readeat Дмитро Феліксов, передає RegioNews.
За його словами, російський шахед влучив безпосередньо в складське приміщення.
"Поки відомо, що шахед влучив прямо в склад, де були книги Readeat Book.ua та низки видавців", – йдеться у повідомленні.
Феліксов додав, що через пошкодження відправлення замовлень 28 серпня не здійснюватимуться.
Зазначимо, що український книжковий ринок зараз переживає важкі часи. Через російські обстріли видавництва втрачають склади й тиражі, тому змушені змінювати логістику та видавати менше книжок.
Нагадаємо, 1 серпня в Харкові внаслідок російської атаки були пошкоджені склади видавництва "Ранок". На місці спалахнула пожежа, зокрема горіли книжкові запаси та підручники.