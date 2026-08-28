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Про це повідомив засновник мережі книгарень Readeat Дмитро Феліксов, передає RegioNews.

За його словами, російський шахед влучив безпосередньо в складське приміщення.

"Поки відомо, що шахед влучив прямо в склад, де були книги Readeat Book.ua та низки видавців", – йдеться у повідомленні.

Феліксов додав, що через пошкодження відправлення замовлень 28 серпня не здійснюватимуться.

Зазначимо, що український книжковий ринок зараз переживає важкі часи. Через російські обстріли видавництва втрачають склади й тиражі, тому змушені змінювати логістику та видавати менше книжок.

Нагадаємо, 1 серпня в Харкові внаслідок російської атаки були пошкоджені склади видавництва "Ранок". На місці спалахнула пожежа, зокрема горіли книжкові запаси та підручники.