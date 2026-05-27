Атака дронів на Запоріжжі: двоє поранених жінок та руйнування приватного сектору
Унаслідок атак ворожих FPV-дронів у Запорізькому районі 27 травня дістали поранення дві жінки
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає RegioNews.
"Росіяни fpv-дронами б'ють по мирних мешканцях прифронтових громад”, - написав він.
Так, у Юрківці внаслідок атаки дрона поранена 58-річна жінка, також пошкоджений приватний будинок.
У Мар'ївці постраждала 65-річна жінка.
"Після удару її будинок частково зруйновано, виникла пожежа”, - додав очільник ОВА.
За його словами, постраждалим надається необхідна медична допомога.
Нагадаємо, що російські військові понад 20 разів атакували Нікопольський, Павлоградський Дніпровський та Синельниківський райони Дніпропетровської області.
