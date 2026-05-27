Потрійна ДТП за участю легковика та двох фур на Миколаївщині, є загиблий

Сьогодні, 27 травня, приблизно о 15:00 на автодорозі Н-24 "Благовіщенське - Миколаїв" по лизу с. Лукашівка Синюхобрідської громади Первомайського району сталась дорожньо - транспортна пригода за участі Hyundai Accent, вантажівок Iveco 75 E та MAN TGX

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

За попередніми даними, 69-річна водійка легковика, не впоравшись із керуванням, допустила зіткнення з вантажівкою Iveco, під керуванням 21-річного водія, яка з’їхала у кювет.

У подальшому некерований Hyundai зіткнувся ще з однією вантажівкою MAN, за кермом якого перебував 37-річний керманич, яка у подальшому виїхала на узбіччя, де відбулося її перекидання.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів 84-річний пасажир легковика від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. Водій MAN отримав тілесні ушкодження, керманич іншої вантажівки не травмувався.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого".

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди. Триває досудове розслідування.

