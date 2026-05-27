Відома українська блогерка загинула в ДТП

Фото з відкритих джерел

Аварія сталась за участі автомобіля Porsche Cayenne, який рухався автодорогою М-05 "Київ — Одеса". Попередньо, авто з невстановлених причин виїхав за межі проїжджої частини та врізався у бетонну стелу. Після зіткнення машина загорілась та повністю згоріла. У авто блогерка була разом зі своєю помічницею: на жаль, обидві жінки загинули.

У соцмережах згадували, що перед воїздкою TikTok-блогерка під ніком Vikunciy писала про ймовірні проблеми з колесом.

У поліції зазначили, що за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини.

У соцмережах користувачі під відео дівчини пишуть свої співчуття:

