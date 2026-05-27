27 травня 2026, 23:10

Відома українська блогерка загинула в ДТП

Фото з відкритих джерел
Українська TikTok-блогерка загинула в ДТП. Аварія сталась на трасі Київ-Одеса

Про це повідомляє "Фокус", передає RegioNews.

Аварія сталась за участі автомобіля Porsche Cayenne, який рухався автодорогою М-05 "Київ — Одеса". Попередньо, авто з невстановлених причин виїхав за межі проїжджої частини та врізався у бетонну стелу. Після зіткнення машина загорілась та повністю згоріла. У авто блогерка була разом зі своєю помічницею: на жаль, обидві жінки загинули.

У соцмережах згадували, що перед воїздкою TikTok-блогерка під ніком Vikunciy писала про ймовірні проблеми з колесом.

У поліції зазначили, що за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини.

У соцмережах користувачі під відео дівчини пишуть свої співчуття:

Нагадаємо, раніше на Вінниччині сталась ДТП: водій BMW наїхав на люк, частина якого вилетіла та пробила лобове скло іншого BMW, що рухалося позаду. Через це в другому авто спрацювали подушки безпеки, і 27-річний керманич втратив контроль, вилетів із дороги на приватне подвір'я, протаранив припаркований Nissan та потрапив до лікарні.

ДТП аварія Кіровоградська область блогери
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
