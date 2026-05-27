Обстріл Херсона: 30-річна жінка госпіталізована у важкому стані

У Херсоні внаслідок російського обстрілу в Корабельному районі постраждала жінка, її в тяжкому стані госпіталізували

Про це повідомляє Херсонська міська військова адміністрація, передає RegioNews .

"У тяжкому стані до однієї з херсонських лікарень доправлено 30-річну херсонку. Вона постраждала внаслідок ворожого обстрілу Корабельного району близько 19.30”, - ідеться в дописі.

Жінка перебувала на вулиці в момент удару російських загарбників і дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення черевної порожнини та лівого плеча, уточнили в МВА.

Як зазначається, медики зараз борються за її життя.

Нагадаємо, що російські окупанти 27 травня 2026 року близько 17:45 обстріляли місто Херсон. Поранення дістали жінка та двоє дітей віком 3 та 6 років.