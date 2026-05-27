27 травня 2026, 22:09

Обстріл Херсона: 30-річна жінка госпіталізована у важкому стані

Фото: КОВА
У Херсоні внаслідок російського обстрілу в Корабельному районі постраждала жінка, її в тяжкому стані госпіталізували

Про це повідомляє Херсонська міська військова адміністрація, передає RegioNews.

"У тяжкому стані до однієї з херсонських лікарень доправлено 30-річну херсонку. Вона постраждала внаслідок ворожого обстрілу Корабельного району близько 19.30”, - ідеться в дописі.

Жінка перебувала на вулиці в момент удару російських загарбників і дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення черевної порожнини та лівого плеча, уточнили в МВА.

Як зазначається, медики зараз борються за її життя.

Нагадаємо, що російські окупанти 27 травня 2026 року близько 17:45 обстріляли місто Херсон. Поранення дістали жінка та двоє дітей віком 3 та 6 років.

Херсон обстріл поранення жінка
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
