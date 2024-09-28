Мешканців Житомирщини та Полтавщини попередили про вибухи

ілюстративне фото: ДСНС України

У Житомирській та Полтавській областях сьогодні, 28 вересня, буде гучно. Це пов'язано з плановими роботами саперів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням за інформацію від голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна та очільника Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Шановні жителі Житомирського району! Сьогодні впродовж дня буде чутно вибухи. Звертаємо увагу на те, що хвилюватися не слід. Працюють спеціальні служби", - написав Віталій Бунечко.

Філіп Пронін попередив, що 28 вересня на території Диканської громади заплановані технічні вибухи.

"Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій", - звернувся він до жителів регіону.

Нагадаємо, днями в Сумах вибухотехніки знищили 500-кілограмову авіабомбу, яка впала біля мосту та не вибухнула.