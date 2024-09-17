Житель Житомирщини убив батька, бо той не допомагав по господарству

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Житель Коростишева на Житомирщині отримав 9 років позбавлення волі за вбивство рідного батька

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Житомирську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 34-річний коростишівець вбив батька у грудні 2021 року. Конфлікт між чоловіками виник під час спільного застілля у домі знайомого.

"Під час тривалого чаркування між сином і батьком виникла суперечка. Обвинувачений, який проживав разом з батьком, дорікнув йому, що той не допомагає по господарству: ні дров не нарубає, ні їсти не зварить", - розповіли у прокуратурі.

Потерпілий, своєю чергою, почав заперечувати слова сина, після чого обвинувачуваний накинувся на нього з кулаками. Чоловік заподіяв своєму 58-річному батькові численних побоїв, а сам пішов спати. Потерпілий в результаті помер від побоїв.

У прокуратурі додали, що обвинувачений уже потрапляв в поле зору правоохоронців. У серпні 2021 року за його місцем проживання поліцейські вилучили канабіс.

Обвинувачуваний на суді свою провину не визнав, однак на підставі наданих прокурором доказів та відповідних експертиз суд призначив реальне покарання.

Нагадаємо, раніше у Харкові правоохоронці затримали 55-річну жінку, яка найняла кілера для вбивства свого колишнього чоловіка.