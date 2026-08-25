У Запоріжжі внаслідок атаки безпілотників поранені три людини та згоріли автівки
Російські війська 25 серпня атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару поранені троє людей, близько десяти автомобілів загорілися
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Троє поранених через ворожу атаку по Запоріжжю", — повідомив Федоров.
За його словами, внаслідок атаки сталося займання близько 10 автомобілів.
Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, що російська армія завдала удару по Кривому Рогу трьома керованими авіаційними бомбами. Попередньо, внаслідок атаки люди не постраждали.
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