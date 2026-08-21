Фото: ДСНС

Після ворожого обстрілу села Черкаська Лозова фахівці ДСНС виявили дві нездетоновані авіабомби вагою по 500 кілограмів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Одна з авіабомб впала на присадибну ділянку приватного домоволодіння, інша – за 300 метрів від будинку.

Сапери вилучили ФАБ-500, транспортували їх на спеціальний підривний майданчик та знищили шляхом контрольованого вибуху.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині знешкодили бойову частину російської ракети, яка не здетонувала під час падіння.