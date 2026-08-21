На Харківщині сапери знищили дві 500-кілограмові авіабомби ФАБ-500
Після ворожого обстрілу села Черкаська Лозова фахівці ДСНС виявили дві нездетоновані авіабомби вагою по 500 кілограмів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Одна з авіабомб впала на присадибну ділянку приватного домоволодіння, інша – за 300 метрів від будинку.
Сапери вилучили ФАБ-500, транспортували їх на спеціальний підривний майданчик та знищили шляхом контрольованого вибуху.
Нагадаємо, раніше на Полтавщині знешкодили бойову частину російської ракети, яка не здетонувала під час падіння.
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