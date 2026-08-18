ДТП на Калуському шосе: зіткнулися Mercedes і ВАЗ, чотирьох людей госпіталізували

Фото: поліція Івано-Франківської області

На Калуському шосе 18 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувалися водій та троє пасажирів ВАЗ-2109. Усіх чотирьох госпіталізували

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews .

Аварія сталася 18 серпня близько 11:10 поблизу повороту до авторинку. Повідомлення про ДТП надійшло на лінію "102".

За попередніми даними поліції, зіткнулися автомобілі Mercedes-Benz Sprinter та ВАЗ-2109.

За кермом Mercedes-Benz Sprinter перебував 64-річний мешканець Чернівецької області. У салоні також був пасажир. Вони внаслідок аварії не постраждали.

Натомість водій та троє пасажирів ВАЗ-2109 отримали тілесні ушкодження. Медики госпіталізували всіх чотирьох постраждалих. Наразі встановлюється ступінь тяжкості їхніх травм.

На місці ДТП працюють поліцейські. Правоохоронці встановлюють причини та всі обставини аварії.

Нагадаємо, що упродовж вихідних в Івано-Франківській області сталися три дорожньо-транспортні пригоди, дві з яких мали смертельні наслідки.