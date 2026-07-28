На Херсонщині через російські обстріли загинули троє людей, 10 – поранені
Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували 43 населені пункти Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили три багатоповерхівки та вісім приватних будинків.
Також окупанти понівечили заклад культури та приватні автомобілі.
Через російські удари загинули три людини, ще 10 – дістали поранення.
Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 71 удар по 23 населених пунктах Сумської області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали 19 людей, серед них – семеро дітей.
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