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28 липня 2026, 07:26

На Сумщині внаслідок ворожих ударів постраждали 19 людей, серед них – семеро дітей

28 липня 2026, 07:26
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Фото: поліція
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Минулої доби російські війська завдали 71 удар по 23 населених пунктах Сумської області. Ворог атакував керованими авіабомбами, мінометами, артилерією та безпілотниками різних типів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді через удари КАБами поранення отримали троє хлопчиків віком 3, 6 і 10 років, а також 71-річний чоловік та дві 38-річні жінки. Ще один 71-річний чоловік постраждав від влучання дрона. Знищено складське приміщення, пошкоджені приватний будинок, дві АЗС, дев'ять авто та підприємство.

У Білопільській громаді внаслідок атаки дрона поранені двоє дітей – 3-річна дівчинка та 11-місячний хлопчик, а також 36-річна жінка. Пошкоджені два приватні будинки та склад.

У Шосткинській громаді через удар БпЛА поранені двоє хлопців 12 та 14 років.

У Глухівській громаді через влучання дрона отримав поранення 24-річний чоловік. Пошкоджені 16 приватних і чотири багатоквартирні будинки, будівля Глухівської міськради, ліцей, автомийка, вісім авто та лінія електропередач.

У Середино-Будській громаді ворожий дрон травмував жінок віком 54 та 72 роки.

У Недригайлівській громаді внаслідок влучання БпЛА в будинок постраждали 40-річний чоловік та дві жінки віком 38 і 49 років.

У Великописарівській громаді через атаку дрона поранення дістав 74-річний чоловік.

Нагадаємо, минулої доби російські війська здійснили 1107 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак поранення дістали 14 людей, серед яких троє дітей.

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