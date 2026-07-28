Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 28 липня РФ атакувала Україну 131 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 107 російських безпілотників на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 6 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, у ніч на 28 липня російські війська понад 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено агропідприємство та інфраструктура.