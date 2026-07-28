10:43  28 липня
На Львівщині автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся на дах: троє постраждалих
09:26  28 липня
В Одесі вибухнув автомобіль військовослужбовця: 49-річного водія поранено
08:57  28 липня
На Київщині потяг на смерть збив чоловіка
UA | RU
UA | RU
28 липня 2026, 07:56

Обстріли чотирьох районів Дніпропетровщини: пошкоджено агропідприємство та інфраструктура

28 липня 2026, 07:56
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

У ніч на 28 липня російські війська понад 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Для ударів ворог застосував безпілотники та артилерію

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під обстрілами опинилися Нікополь, а також Марганецька, Червоногригорівська, Томаківська та Покровська громади. Внаслідок ударів пошкоджено агропідприємство, заправку й магазин. Поранення отримав 59-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.

У Покровській громаді на Синельниківщині та у Вербківській громаді Павлоградського району через влучання спалахнули пожежі.

У Верхівцевській громаді Кам’янського району пошкоджена інфраструктура.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 71 удар по 23 населених пунктах Сумської області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали 19 людей, серед них – семеро дітей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область війна обстріли пошкодження наслідки постраждалий
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
На Запоріжжі російський дрон атакував рятувальників: четверо поранених
28 липня 2026, 11:22
На Буковині розшукують чоловіка, який відкрив вогонь по поліцейських: оприлюднено фото
28 липня 2026, 11:15
Від війни з Єрмаком до обшуків у помічників: що відбувається навколо Арахамії
28 липня 2026, 10:58
На Чернігівщині "Гербери" вдарили по АЗС та агропідприємству: є поранений
28 липня 2026, 10:46
На Львівщині автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся на дах: троє постраждалих
28 липня 2026, 10:43
Напад на українську пару у Вроцлаві: в Польщі затримали двох підозрюваних
28 липня 2026, 10:33
Через обстріли та негоду знеструмлені споживачі в 11 областях – Міненерго
28 липня 2026, 10:17
Облави та примусовий призов: РФ готує мобілізацію на ТОТ – "АТЕШ"
28 липня 2026, 09:59
На Прикарпатті на третю добу пошуків у Дністрі знайшли тіло 24-річного хлопця
28 липня 2026, 09:55
На Житомирщині внаслідок ДТП загинули двоє людей, серед постраждалих – дитина
28 липня 2026, 09:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Юрій Ніколов
Віктор Шлінчак
Юрій Ніколов
Всі блоги »