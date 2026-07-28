Обстріли чотирьох районів Дніпропетровщини: пошкоджено агропідприємство та інфраструктура
У ніч на 28 липня російські війська понад 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Для ударів ворог застосував безпілотники та артилерію
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
На Нікопольщині під обстрілами опинилися Нікополь, а також Марганецька, Червоногригорівська, Томаківська та Покровська громади. Внаслідок ударів пошкоджено агропідприємство, заправку й магазин. Поранення отримав 59-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.
У Покровській громаді на Синельниківщині та у Вербківській громаді Павлоградського району через влучання спалахнули пожежі.
У Верхівцевській громаді Кам’янського району пошкоджена інфраструктура.
Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 71 удар по 23 населених пунктах Сумської області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали 19 людей, серед них – семеро дітей.