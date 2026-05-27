Атака на енергетику: пошкоджено три об'єкти ДТЕК у Дніпропетровській області
26 травня російські війська здійснили чергову атаку на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області, пошкодивши одразу три об'єкти Групи ДТЕК
Про це повідомляє пресслужба Групи, передає RegioNews.
"Учора через ворожі удари були пошкоджені одразу три енергетичні обʼєкти компанії. Без електропостачання залишилися 63 населені пункти у прифронтових районах області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що працівники не постраждали. Енергетики розпочали відновлювальні роботи, щойно дозволила ситуація з безпекою.
Загалом за останні два дні енергетики заживили понад 33 тис. родин Дніпропетровщини.
Нагадаємо, що 26 травня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у шести регіонах тимчасово залишаються без електропостачання.