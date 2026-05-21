Дніпро під атакою РФ: ППО збила 17 БпЛА, постраждала жінка
Російські війська знову атакували Дніпро. Внаслідок удару постраждала 58-річна жінка
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
За його словами, медики надали потерпілій допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилася та лікуватиметься амбулаторно.
Через атаку серйозних пошкоджень зазнала квартира на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку. Також вибухова хвиля пошкодила кілька сусідніх будинків – у помешканнях повилітали вікна.
Ганжа додав, що упродовж ночі над Дніпропетровщиною підрозділи ПвК "Схід" збили 17 ворожих безпілотників.
Нагадаємо, ворог 20 травня понад 30 разів атакував Нікопольський, Криворізький, Кам’янський та Синельниківський райони. Загинула жінка, ще двоє людей поранені.
