21 травня 2026, 07:07

Дніпро під атакою РФ: ППО збила 17 БпЛА, постраждала жінка

Фото: Дніпропетровська ОВА
Російські війська знову атакували Дніпро. Внаслідок удару постраждала 58-річна жінка

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, медики надали потерпілій допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилася та лікуватиметься амбулаторно.

Через атаку серйозних пошкоджень зазнала квартира на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку. Також вибухова хвиля пошкодила кілька сусідніх будинків – у помешканнях повилітали вікна.

Ганжа додав, що упродовж ночі над Дніпропетровщиною підрозділи ПвК "Схід" збили 17 ворожих безпілотників.

Нагадаємо, ворог 20 травня понад 30 разів атакував Нікопольський, Криворізький, Кам’янський та Синельниківський райони. Загинула жінка, ще двоє людей поранені.

Дніпро війна атака жінка дрони ППО
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
