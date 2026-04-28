Фото ілюстративне

До суду скеровано справу щодо одного з колишніх членів правління АТ “Львівгаз”, якого обвинувачують у схемі із завищенням тарифів на розподіл газу. За даними слідства, це дозволило безпідставно включити до платіжок майже 3,7 млн грн

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Схема полягала у внесенні неправдивих відомостей до офіційних розрахунків обсягів нормативних втрат газу. Це показник, який враховується під час формування тарифу: чим більші втрати - тим вища ціна для споживача.

Слідство встановило, що в офіційні розрахунки було внесено неправдиві дані.

Зокрема, завищено кількість зношених газопроводів і обладнання, які нібито експлуатуються понад 25 років. Саме такі об’єкти дають більші "нормативні втрати”.

У результаті ці втрати штучно збільшилися майже на 2,82 млн кубометрів на рік. Це автоматично вплинуло на розрахунки тарифу: його підвищили на 14,8 грн за тисячу кубометрів газу.

Це дало змогу АТ "Львівгаз” безпідставно включити до вартості послуг майже 3,7 млн грн. Відповідно до договорів цю суму сплатили комунальні підприємства області: "Залізничнетеплоенерго”, "Львівтеплоенерго”, "Стрийтеплоенерго”, "Червоноградтеплокомуненерго”, "Дрогобичтеплоенерго”.

"В подальшому отриманими коштами підозрюваний, як один з керівників товариства, міг розпоряджатися на власний розсуд”, - кажуть правоохоронці.

Чоловіку інкриміновано заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

