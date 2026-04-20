Удар по Запоріжжю: є загиблий, серед поранених – дитина
Внаслідок російської атаки на Запоріжжя 20 квітня загинула людина
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя виникла пожежа, пошкоджені приватні будинки та нежитлові будівлі.
На жаль, одна особа загинула. Чотири людини отримали травми, в тому числі, 10-річна дитина.
Постраждалим надається необхідна медична допомога.
Нагадаємо, 20 квітня російські військові завдали удару по Запоріжжю. Раніше повідомлялося про чотирьох постраждалих.
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
$3000 доларів за посвідку: у Києві викрили схему легалізації іноземців
20 квітня 2026, 16:58Як українська РЕБ "Ліма" знищує російські "Кинджали" (ВІДЕО)
20 квітня 2026, 16:55На території підприємства поблизу Рівного стався вибух, є постраждалі
20 квітня 2026, 16:43Аферисти від імені Буданова просять "повертати українців з-за кордону"
20 квітня 2026, 16:40Уряд планує витратити на телемарафон понад 630 млн грн – нардеп
20 квітня 2026, 16:36На Київщині лісник натрапив на мінометну міну: сапери знешкодили боєприпас
20 квітня 2026, 16:25У Херсоні чоловік перейшов на бік росіян заради рублів
20 квітня 2026, 16:12Сили оборони уразили НПЗ у Туапсе, два десантні кораблі, нафтобазу та склади боєприпасів росіян – Генштаб
20 квітня 2026, 15:59На Полтавщині легковик "влетів" у вантажівку: серед постраждалих 2-річна дитина
20 квітня 2026, 15:55На Черкащині викрили масштабний видобуток піску з дна Дніпра
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
