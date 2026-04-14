РФ вдарила КАБами по Харківщині, постраждала жінка
Влучання чотирьох КАБів зафіксували в селі Черкаська Лозова
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харківську ОВА.
Наразі відомо про 74-річну постраждалу. Жінка зазнала гострої реакції на стрес. Медики надають всю необхідну допомогу.
Також пошкоджено двоповерхову адмінбудівлю на території цивільного підприємства та близько семи автомобілів.
Як повідомлялось, 13 квітня внаслідок атаки дронів на Харківщину загинула 74-річна жінка, ще троє людей постраждали.
