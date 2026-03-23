00:47  23 березня
На Кіровоградщині через атаку дронів пошкоджені будинки у двох містах, є постраждала
01:12  23 березня
На Вінниччині зіткнулися легковик та мотоцикл із підлітками: постраждалі у лікарні
17:39  22 березня
Вибух у супермаркеті Чернігова стався під час відбиття атаки – поліція
UA | RU
UA | RU
23 березня 2026, 01:53

На Сумщині російський дрон атакував цивільне авто: постраждали брат і сестра

23 березня 2026, 01:53
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У неділю, 22 березня, близько 15:30 росіяни атакували безпілотником автомобіль із цивільними у Березівській громаді Шосткинського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Поранення отримали двоє пасажирів автівки: 18-річна дівчина та її 13-річний брат. Постраждалих госпіталізували.

Правоохоронці задокументували наслідки чергової ворожої атаки.

Нагадаємо, вдень 22 березня ворог масовано атакував ударними безпілотниками південь Одещини. Під удар потрапили ферма та зернові ангари.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
