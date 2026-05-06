06 травня 2026, 21:59

Розвідники оприлюднили відео ураження ворожих поїздів у Криму

Фото: Скриншот із відео
ГУР МО показало ексклюзивні кадри квітневої спецоперації на тимчасово окупованому півострові. Точними ударами було виведено з ладу вантажні ешелони, які перевозили критично важливе для окупаційних військ пальне та важку бронетехніку

Відео ГУР оприлюднило у Фейсбуці, передає RegioNews.

"Чергові результати бойової роботи майстрів спецпідрозділу ГУР МО України "Примари” на території тимчасово окупованого Криму ― палали об’єкти залізничної логістики російської окупаційної армії", - ідеться у дописі.

У Головному управлінні розвідки зазначили, що у межах операції, що відбулась у квітні 2026 року, спецпризначенці ГУР завдали п'ять прицільних ударів ― прямо під час руху ворожих вантажних поїздів уражені локомотиви, які ворог використовував для перевезення військової техніки та пального, а також цистерну.

