06 травня 2026, 21:25

На Дніпропетровщині через обстріли поранено 10-річну дівчинку

Фото: Дніпропетровська ОДА
Російські військові майже 80 разів атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії п'ять районів Дніпропетровщини, дістала поранення 10-річна дівчинка

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Нікопольському районі Дніпропетровщини під удар потрапили Нікополь, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська, Мозолевська і Мирівська громади. Пошкоджені інфраструктура, підприємство, приватні будинки й автівки.

У Криворізькому районі росіяни били по райцентру, Новопільській і Грушівській громадах. Пошкоджені підприємство, інфраструктура та автозаправна станція.

Також ворог завдав удару по Васильківській громаді у Синельниківському районі. Пошкоджений приватний будинок. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 10-річну дівчинку.

У Кам’янському районі загарбники цілили по Жовтих Водах. Пошкоджена інфраструктура.

У Самарівському районі росіяни атакували Самар і Губиниську громаду. Пошкоджені підприємства.

Нагадаємо, в середу вранці, 6 травня, російські окупаційні війська завдали удару по дитячому садку міста Суми. На жаль, на місці атаки знайшли мертвою жінку. Вона була охоронницею в дитячому садку. Також з місця удару госпіталізували двох поранених. Діти заклад не відвідували.

Дніпропетровська область обстріл Росія
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
