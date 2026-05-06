На Дніпропетровщині через обстріли поранено 10-річну дівчинку

Російські військові майже 80 разів атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії п'ять районів Дніпропетровщини, дістала поранення 10-річна дівчинка

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews .

У Нікопольському районі Дніпропетровщини під удар потрапили Нікополь, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська, Мозолевська і Мирівська громади. Пошкоджені інфраструктура, підприємство, приватні будинки й автівки.

У Криворізькому районі росіяни били по райцентру, Новопільській і Грушівській громадах. Пошкоджені підприємство, інфраструктура та автозаправна станція.

Також ворог завдав удару по Васильківській громаді у Синельниківському районі. Пошкоджений приватний будинок. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 10-річну дівчинку.

У Кам’янському районі загарбники цілили по Жовтих Водах. Пошкоджена інфраструктура.

У Самарівському районі росіяни атакували Самар і Губиниську громаду. Пошкоджені підприємства.

Нагадаємо, в середу вранці, 6 травня, російські окупаційні війська завдали удару по дитячому садку міста Суми. На жаль, на місці атаки знайшли мертвою жінку. Вона була охоронницею в дитячому садку. Також з місця удару госпіталізували двох поранених. Діти заклад не відвідували.