Фото: ДСНС

В ніч на 24 російські військові завдали щонайменше вісім ударів по Запоріжжю. Місто атакували безпілотниками

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров та ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок ворожих атак пошкоджені багатоповерхівки, нежитлові будівлі та об'єкти інфраструктури. Травмовані п’ятеро людей, серед них – одна дитина.

За однією адресою сталося влучання у виробничу будівлю поруч із дев’ятиповерхівкою. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 200 кв.м. Також пошкоджені розташовані поблизу будинки.

На іншій локації зафіксовано влучання по відкритій місцевості неподалік від житлових масивів. Пошкоджень зазнали п’ять п’ятиповерхівок та автомобілі, припарковані у дворі.

Підрозділи ДСНС завершили роботи з ліквідації наслідків обстрілу. На місцях подій працювали усі екстрені служби міста.

Нагадаємо, протягом доби війська РФ завдали 918 ударів по 36 населених пунктах Запорізької області. Росіяни завдали понад 20 авіаударів.