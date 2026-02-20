15:36  20 лютого
20 лютого 2026, 10:50

До $100 тисяч за людину: російські спецслужби готували резонансні вбивства в Україні

20 лютого 2026, 10:50
Фото: СБУ
СБУ, Нацполіція та правоохоронці Молдови зірвали серію замовних вбивств, які готувала агентура РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

У межах масштабної спецоперації "Енігма 2.0" на території обох країн нейтралізували оперативно-бойову групу РФ, яка готувала ліквідацію відомих осіб в Україні.

Основними "цілями" ворога були: українські журналісти і громадські діячі, керівник стратегічного підприємства та військові Головного управління розвідки Міноборони, у тому числі бійці Іноземного легіону ГУР МО.

За вбивства російські куратори обіцяли винагороду до 100 тисяч доларів, залежно від статусу особи. Виконавці розробляли різні варіанти замахів: від розстрілів "впритул" до підриву автомобілів.

Правоохоронці затримали керівника (резидента) ворожого осередку – 34-річного рецидивіста з Молдови, двох його агентів, їхніх спільників з України, ЄС та невизнаного Придністров’я.

За даними СБУ, головного фігуранта ворожі спецслужбісти завербовали в російській в’язниці, а після відбування терміну відправили до Молдови формувати агентурно-бойову мережу. Він підбирав людей із військовим досвідом та прокремлівськими поглядами.

Групу розділили на дві частини. Перша з них відстежувала місця перебування та розпорядок дня жертв, друга – "кілери", які мали здійснити замовні вбивства.

В Україну агенти в’їжджали під виглядом туристів та розселялися в орендованих квартирах. Щоб непомітно стежити за цілями, фігуранти прикидалися кур’єрами служб доставки. Агенти перебували на постійному зв’язку з резидентом, координація та фінансування відбувалися через криптогаманці та іноземні банки.

Під час обшуків у затриманих вилучили вогнепальну зброю, боєприпаси, бойові гранати та засоби зв’язку.

Фігурантам оголосили підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій керівника та учасників ворожого осередку.

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Зазначається, що російські спецслужби розраховували, що гучні вбивства посіють паніку та розхитають ситуацію всередині України.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала російського агента, який вчинив теракт в Одесі вранці 16 лютого. Зловмисник виготовив саморобну бомбу та заклав її під днище позашляховика. Внаслідок підриву травми отримав власник авто.

