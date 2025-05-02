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02 травня 2025, 08:12

Загарбники за добу майже 600 разів вдарили по Запорізькій області

02 травня 2025, 08:12
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фото: ОВА
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Загалом впродовж 1 травня окупанти завдали 589 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

  • Війська рф здійснили 17 авіаційних ударів по Залізничному, Новоандріївці, Святопетрівці, Зеленому та Цвітковому.
  • 349 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Біленьке, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
  • 9 обстрілів із РСЗВ накрили Оріхів, Гуляйполе, Новоданилівку та Чарівне.
  • 214 артобстрілів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки та Павлівки.

До поліції за добу надійшло 142 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автомобілів, гаражів.

Нагадаємо, кількість поранених внаслідок ворожої дронової атаки на Запоріжжя пізно ввечері 1 травня зросла до 29 людей.

Російська армія масовано атакувала ударними дронами локомотиворемонтний завод у Запоріжжі (ЗЕРЗ). На підприємстві виникла пожежа.

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