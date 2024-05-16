Із Запоріжжя намагалися вивезти скам’янілості юрського періоду: фото

фото: Державна митна служба України

Із Запоріжжя до Канади намагалися переслати поштою 52 молюски юрського періоду. Скам’янілості задекларували, як декорації для акваріума

Про це повідомила Державна митна служба України, передає RegioNews.

Київські митники виявили 52 рештки скам’янілих істот під час митного контролю міжнародного поштового відправлення. Посилка прямувала із Запоріжжя до Канади. Відправник задекларував молюсків як декорації для акваріума. Насправді вони виявилися прадавніми скам’янілостями віком 145-149 млн років, які мають культурну та наукову цінність.

Як визначили фахівці, скам’янілі істоти — це поліровані молюски (амоніти), оригінальні фосилії різних родів, які існували ще за юрського періоду. Палеонтологічні зразки вилучено, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, мешканець Тернополя спробував незаконно вивезти за кордон унікальні палеонтологічні цінності – скам’янілі ракоскорпіони віком близько 443 мільйонів років. Він відправив посилки в США, Таїланд та Іспанію.