Від початку війни повітряна тривога лунала в Запоріжжі понад 4 тисячі разів

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З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Запоріжжі оголошували більше 4 тисяч повітряних тривог

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Загальний час повітряних тривог в Запоріжжі складає близько 160 днів.

"Більше 4000 тривог було оголошено в Запоріжжі з початку повномасштабного вторгнення. Сукупна тривалість часу оголошеної ракетної небезпеки склала 160 діб", – повідомив начальник Запорізької ОВА.

Він подякував незламним мешканцям Запоріжжя, які в умовах війни живуть, працюють, донатять і діють на благо рідної землі.

Нагадаємо, 10 травня у Харківській області був зафіксований рекорд з тривалості повітряної тривоги - небезпека зберігалася майже 10 годин поспіль.