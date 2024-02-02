Нацгвардійці розбили на Запорізькому напрямку бліндаж росіян, де ті проводили ротацію

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Бійці Нацгвардії знищили бліндаж окупантів на Запорізькому напрямку, в якому ворог постійно проводив ротацію військ

Про це передає RegioNews із посиланням на командуючого Нацгвардії Олександра Півненка.

"Бійці 3-го штурмового загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА” під час аеророзвідки виявили прибуття піхоти ворога малими групами на позицію, для проведення ротації, накопичення піхотинців відбувалося у бліндажі”, – йдеться у повідомленні.

За словами Півненка, оператори БПЛА направили до бліндажу FPV-дрон з потужним зарядом. Результати – на відео.

Нагадаємо, раніше українські бійці спецпідрозділу "Ахіллес" показали відео знищення позицій росіян неподалік від Бахмута за допомогою дронів.