Окупанти погрожують родинам працівників ЗАЕС, які не йдуть на співпрацю, — Центр нацспротиву

Фото: Facebook

Росіяни продовжують тиснути на працівників Запорізької атомної станції, які відмовились йти з ними на співпрацю

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр національного спротиву.

"Через специфічність та складність професії, окупанти не можуть набрати працівників на станцію, адже спеціалістів не вистачає по всій РФ. Діючих працівників станції на роботу не допускають, а викликають на допити та погрожують членам їх родин", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ЦЕС, водночас російська адміністрація заявляє, що дефіциту кадрів немає, проте ця інформація не відповідає дійсності.

"Наразі станція не виробляє електроенергію й фактично є інструментом шантажу в руках окупантів", - зауважують у Центрі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на тимчасово окуповані території Запорізької області росіяни завезли нові підрозділи поліції для проведення "виборів" президента у березні.