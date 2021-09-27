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27 вересня 2021, 20:39 18

На Запоріжжі прикордонники заборонили в'їзд в Україну росіянину на 8 років

27 вересня 2021, 20:39 18
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Міграційна служба Запорізької області
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У Запорізькій області прикордонники заборонили в’їзд росіянину-нелегалу на 8 років

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook міграційної служби Запорізької області

Зазначається, що днями в рамках операції #Мігрант, на території Якимівського району було виявлено громадянина Російської Федерації стосовно якого ще у серпні місцевим сектором Міграційної служби було прийнято рішення про примусове повернення за межі України.

Однак 34-річний росіянин не виконав рішення і продовжував перебувати в нашій державі без дозвільних документів

Зі свого боку, міграційники підготували повторний позов до суду про примусове видворенн і одразу після отримання рішення суду здійснили супровід незаконного мігранта до КПП "Гоптівка", де передали його прикордонникам.

"За невиконання рішення про примусове повернення прикордонники заборонили іноземцю в’їзд в Україну на 8 років", - зазначаєтсья у повідомленні.

міграційна служба заборона в'їзду нелегали Запорізька область

 
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