На Запоріжжі прикордонники заборонили в'їзд в Україну росіянину на 8 років

Міграційна служба Запорізької області

У Запорізькій області прикордонники заборонили в’їзд росіянину-нелегалу на 8 років

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook міграційної служби Запорізької області

Зазначається, що днями в рамках операції #Мігрант, на території Якимівського району було виявлено громадянина Російської Федерації стосовно якого ще у серпні місцевим сектором Міграційної служби було прийнято рішення про примусове повернення за межі України.

Однак 34-річний росіянин не виконав рішення і продовжував перебувати в нашій державі без дозвільних документів

Зі свого боку, міграційники підготували повторний позов до суду про примусове видворенн і одразу після отримання рішення суду здійснили супровід незаконного мігранта до КПП "Гоптівка", де передали його прикордонникам.

"За невиконання рішення про примусове повернення прикордонники заборонили іноземцю в’їзд в Україну на 8 років", - зазначаєтсья у повідомленні.