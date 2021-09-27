12:24  27 сентября
За два года родственники "слуг народа" приобрели имущества на 60 млн гривен - КИУ
17:19  27 сентября
Стало известно, сколько силовиков в Украине уже вакцинировались от коронавируса
17:46  27 сентября
На Донбасе боевики дважды обстреляли наших защитников:потерь нет
UA | RU
UA | RU
27 сентября 2021, 20:39 6

На Запорожье пограничники запретили въезд в Украину россиянину на 8 лет

27 сентября 2021, 20:39 6
Читайте також українською мовою
Миграционная служба Запорожской области
Читайте також
українською мовою

В Запорожской области пограничники запретили въезд россиянину-нелегалу на 8 лет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook миграционной службы Запорожской области

Отмечается, что на днях в рамках операции #Мигрант, на территории Акимовского района был обнаружен гражданин Российской Федерации в отношении которого еще в августе местным сектором миграционной службы было принято решение о принудительном возвращении за пределы Украины.

Однако 34-летний россиянин не выполнил решение и продолжал находиться в нашем государстве без разрешительных документов

Со своей стороны, миграционщики подготовили повторный иск в суд о принудительном выдворении и сразу после получения решения суда осуществили сопровождение незаконного мигранта к КПП "Гоптовка", где передали его пограничникам.

"За невыполнение решения о принудительном возвращении пограничники запретили иностранцу въезд в Украину на 8 лет", - отмечается в сообщении.

миграционная служба запрет на въезд нелегалы Запорожская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Буряк устал, Буряк уходит. Почему мэр Запорожья срочно собрался в отставку
До встречи через полгода. Как, принимая антиолигархический закон, власть помогла оппозиции его оспорить
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram