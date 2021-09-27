На Запорожье пограничники запретили въезд в Украину россиянину на 8 лет

Миграционная служба Запорожской области

В Запорожской области пограничники запретили въезд россиянину-нелегалу на 8 лет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook миграционной службы Запорожской области

Отмечается, что на днях в рамках операции #Мигрант, на территории Акимовского района был обнаружен гражданин Российской Федерации в отношении которого еще в августе местным сектором миграционной службы было принято решение о принудительном возвращении за пределы Украины.

Однако 34-летний россиянин не выполнил решение и продолжал находиться в нашем государстве без разрешительных документов

Со своей стороны, миграционщики подготовили повторный иск в суд о принудительном выдворении и сразу после получения решения суда осуществили сопровождение незаконного мигранта к КПП "Гоптовка", где передали его пограничникам.

"За невыполнение решения о принудительном возвращении пограничники запретили иностранцу въезд в Украину на 8 лет", - отмечается в сообщении.