На Запорожье пограничники запретили въезд в Украину россиянину на 8 лет
В Запорожской области пограничники запретили въезд россиянину-нелегалу на 8 лет
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook миграционной службы Запорожской области
Отмечается, что на днях в рамках операции #Мигрант, на территории Акимовского района был обнаружен гражданин Российской Федерации в отношении которого еще в августе местным сектором миграционной службы было принято решение о принудительном возвращении за пределы Украины.
Однако 34-летний россиянин не выполнил решение и продолжал находиться в нашем государстве без разрешительных документов
Со своей стороны, миграционщики подготовили повторный иск в суд о принудительном выдворении и сразу после получения решения суда осуществили сопровождение незаконного мигранта к КПП "Гоптовка", где передали его пограничникам.
"За невыполнение решения о принудительном возвращении пограничники запретили иностранцу въезд в Украину на 8 лет", - отмечается в сообщении.