В Запорожье врачи пойдут под суд из-за смерти ребенка

Ребенок умер вследствие несвоевременно и неправильно поставленного врачами диагноза

Ребенок умер вследствие несвоевременно и неправильно поставленного врачами диагноза

Фото из открытых источников

В Запорожье двум врачам сообщено о подозрении по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, вследствие чего умер ребенок.

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в Запорожской областной прокуратуре.

В прокуратуре заявили, что врачам инкриминируют ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в апреле 2018 года девятимесячного малыша каретой скорой медицинской помощи было доставлено в медицинское учреждение. Вследствие несвоевременно и неправильно поставленного врачами диагноза мальчик через сутки умер в помещении больницы.

Ребенок умер в начале апреля 2018 года в Запорожской инфекционной больнице. В ходе досудебного расследования проведен ряд следственных действий, допрошены родители умершего ребенка, педиатр, анестезиолог, инфекционист, медицинская сестра. Также было проведено заседание клинико-экспертной комиссии Департамента здравоохранения ЗОГА.

В марте 2021 года решением судьи Орджоникидзевского районного суда Запорожья был продлен срок досудебного расследования до 10 августа 2021 года.

Напомним, в Харькове возле больницы нашли тело младенца.