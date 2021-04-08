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08 апреля 2021, 13:15 5

В Запорожье врачи пойдут под суд из-за смерти ребенка

08 апреля 2021, 13:15 5
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Ребенок умер вследствие несвоевременно и неправильно поставленного врачами диагноза
Ребенок умер вследствие несвоевременно и неправильно поставленного врачами диагноза
Фото из открытых источников
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В Запорожье двум врачам сообщено о подозрении по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, вследствие чего умер ребенок.

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в Запорожской областной прокуратуре.

В прокуратуре заявили, что врачам инкриминируют ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в апреле 2018 года девятимесячного малыша каретой скорой медицинской помощи было доставлено в медицинское учреждение. Вследствие несвоевременно и неправильно поставленного врачами диагноза мальчик через сутки умер в помещении больницы.

Ребенок умер в начале апреля 2018 года в Запорожской инфекционной больнице. В ходе досудебного расследования проведен ряд следственных действий, допрошены родители умершего ребенка, педиатр, анестезиолог, инфекционист, медицинская сестра. Также было проведено заседание клинико-экспертной комиссии Департамента здравоохранения ЗОГА.

В марте 2021 года решением судьи Орджоникидзевского районного суда Запорожья был продлен срок досудебного расследования до 10 августа 2021 года.

Напомним, в Харькове возле больницы нашли тело младенца.

Украина смерть полиция Запорожье ребенок

 
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