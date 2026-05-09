На Херсонщині росіяни вбили жінку
У Херсонській області загинула людина внаслідок російського обстрілу. Росіяни атакували область дроном
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
9 травня близько 13:00 російські війська вдарили безпілотником по селищу Незламне Херсонського району. Внаслідок атаки загинула 58-річна жінка. Ще один чоловік отримав поранення.
"Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять першочергові слідчі дії з метою документування наслідків атаки та збору доказів чергового воєнного злочину, вчиненого військовими рф", - повідомили в прокуратурі.
Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині внаслідок обстрілів загинули двоє людей. Також є поранені.
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
На Прикарпатті ветерани провели перший Чепіонат з пістолету та РСС
09 травня 2026, 19:00Масштабна пожежа в Зоні відчудження: вітер поширює вогонь
09 травня 2026, 18:30На Прикарпатті іномарка "влетіла" в пасажирський автобус і впала в річку
09 травня 2026, 18:00Внаслідок обстрілу загинув заступник голови Краматорської РДА
09 травня 2026, 16:40Масштабна пожежа на Чернігівщині: рятувальники локалізували вогонь
09 травня 2026, 15:45Прикордонники показали, як дронами рознесли укриття росіян
09 травня 2026, 14:40У Києві росіянин з ножем напав на людину: чоловік впав з 11-го поверху
09 травня 2026, 13:55На Дніпропетровщині росіяни вбили двох людей
09 травня 2026, 13:05В Одесі кілер намагався вбити топ-посадовця Військово-Морських Сил ЗСУ "до дня Перемоги"
09 травня 2026, 12:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі блоги »