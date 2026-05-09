На Херсонщині росіяни вбили жінку

У Херсонській області загинула людина внаслідок російського обстрілу. Росіяни атакували область дроном

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

9 травня близько 13:00 російські війська вдарили безпілотником по селищу Незламне Херсонського району. Внаслідок атаки загинула 58-річна жінка. Ще один чоловік отримав поранення.

"Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять першочергові слідчі дії з метою документування наслідків атаки та збору доказів чергового воєнного злочину, вчиненого військовими рф", - повідомили в прокуратурі.

